Dreharbeiten für "Mein Lokal, Dein Lokal": TV-Team sucht besten Koch in Koblenz

Der Koblenzer Koch Patrick Kaufmann macht mit seinem Restaurant „Panorama im Yachthafen“ in der Sendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ mit. Die Rhein-Zeitung hat ihn und das Kamerateam einen Tag lang bei den Dreharbeiten begleitet.

Der Koblenzer Koch Patrick Kaufmann (Mitte) erklärt seinen Gastrokollegen, was er kocht und wie er seine Speisen zubereitet. Kameraleute filmen für eine Fernsehsendung alles mit.

Foto: Sascha Ditscher

„Stopp, noch mal neu“, ruft der Kameramann: Es muss eine zweite Orange geschält werden – bei der ersten war die Kameraeinstellung noch nicht richtig gut. Auch das Kalbsfilet muss zwei Mal auf den Grill gelegt werden, auch hier das gleiche Problem: Der Kameramann hatte keinen guten Blick auf das Geschehen. Und erst das Anrichten des Tellers – das dauert gleich mehrere Minuten: Erst liegt der gebratene Fenchel nicht schön, dann muss drei Mal hintereinander ein Orangenstück neu drapiert werden. Eine Vorspeise, deren Zubereitung normalerweise nicht länger als 15 Minuten dauern würde, wird heute zur Geduldsprobe. Und die TV-Kamera hält immer drauf. Aus gutem Grund. Denn diese Woche wurde in und um Koblenz die Fernsehsendung „Mein Lokal, Dein Lokal“ gedreht. Seit 2013 wird die auf Kabel eins ausgestrahlt und ist bereits zum zweiten Mal in Koblenz zu Gast.

Mit dabei ist dieses Mal auch Patrick Kaufmann mit seinem Restaurant „Panorama im Yachthaften“. Empfohlen wurde er von einem Gastrokollegen, der sich an die Fernsehsendung gewendet hatte. Prompt meldeten sich die Sendeverantwortlichen bei Kaufmann, fragten, ob er mitmachen will. Lange zögern musste er da nicht. „Es ist eine interessante Erfahrung“, erzählt der 42 Jahre alte Koch, der Betriebsleiter des Restaurants in Metternich ist.

Manchmal ist es auch ein bisschen stressig, aber eigentlich ist es ganz lustig.

Neben Kaufmann treten noch vier weitere Gastronomen aus der Region mit an: Die Koblenzer Restaurants „Deutscher Kaiser“ und „Taj Mahal“, außerdem noch das Restaurant im Bopparder Hotel „Jakobsberg“ sowie das Restaurant „Stilvoll“ in Andernach. Denn für „Mein Lokal, Dein Lokal“ treten immer fünf Gastwirte aus einer Region gegeneinander an. Sie laden sich an fünf aufeinanderfolgenden Tagen gegenseitig zum Essen in ihre Lokale ein. Am Ende jedes Abends bewerten die eingeladenen Wirte ihren Gastgeber mit null bis zehn Punkten. Der Gastronom mit den meisten Punkten erhält am Ende der Woche einen Pokal und ein Preisgeld. Immerhin 2500 Euro warten auf den Gewinner.

Dabei sein ist alles, findet aber Kaufmann. Das Preisgeld wäre zwar schon schön. „Aber wir wollen unsere Gäste auch mal mit in die Küche lassen“, sagt der Koch. Und ihnen zeigen, dass das Restaurant auch im Winter einiges zu bieten hat. Die Hauptsaison ist natürlich im Sommer, wenn die Jachten über die Mosel schippern, der Biergarten direkt am Fluss geöffnet hat und Schwäne vor dem Lokal vorbei schwimmen. „Dann ist es fast ein bisschen wie an der Côte d'Azur bei uns“, schwärmt der Gastronom. Im Winter hingegen fahren keine Jachten über den Fluss – die Küche im „Panorama im Yachthafen“ aber bleibt trotzdem nicht kalt.

In dieser Woche gilt es aber vor allem, den kritischen Gaumen der anderen Koblenzer Gastronomen gerecht zu werden. Sie untersuchen das Restaurant ganz genau, nehmen die Bar in Augenschein, schauen dem Koch in der Küche über die Schulter, fragen ihn nach seinen Rezepten und bewerten sein Können. Aber die Gäste, zu denen sich später auch TV-Koch Mike Süsser gesellt, der ebenfalls eine Bewertung abgeben wird, bewerten nicht ausschließlich die Kochkunst, sondern auch die Idee, die hinter dem „Panorama im Yachthafen“ steckt: Einrichtung, Sauberkeit, Freundlichkeit des Personals, Restaurantkonzept oder die Lage.

Viel Zeit sich um seine besonderen Gäste zu kümmern, bleibt Kaufmann am Drehtag aber nicht. Andauernd wuseln Kameramann, Tontechniker oder Produzenten um ihn herum, holen ihn für Dreharbeiten in die Küche oder für ein Gruppenfoto vor das Lokal. Trotzdem genießt Kaufmann die Woche, versteht sich mit seinen Kollegen gut und freut sich darüber, andere Restaurants und Küchen kennenzulernen. Ob er noch mal bei einer solchen Sendung mitmachen würde? „Jederzeit“, sagt Kaufmann und hetzt weiter zur nächsten Dreheinstellung.

Um zu erfahren, wie das „Panorama im Yachthafen“ im Vergleich zu den anderen Restaurants abschneidet, müssen sich Fernsehzuschauer übrigens noch ein wenig gedulden: Die diese Woche gedrehten Folgen sollen erst in etwa drei bis vier Monaten ausgestrahlt werden.

Von unserer Reporterin Nina Kugler