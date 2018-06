Historischer Tag für die Debeka! Die Koblenzer Versicherungsgruppe vollzog am Freitag einen Doppelwechsel an der Spitze: Thomas Brahm löst den langjährigen Vorstandschef Uwe Laue ab. Der Generaldirektor wechselt in den Aufsichtsrat, dessen Vorsitz er übernimmt. Sein Vorgänger Peter Greisler verabschiedete sich nach nicht weniger als 68 (!) Jahren im Dienst des Marktführers in der privaten Krankenversicherung (PKV) in den wohlverdienten Ruhestand.

Bei der Übergabe in der Mehrzweckhalle der Koblenzer Zentrale feierte die Mitarbeiter alte und neue Führung mit stehendem, lang anhaltendem Beifall. Landesgeschäftsstellenleiter Markus Wirth und Thoma Hein ließen schnell erkennen, ...

Lesezeit für diesen Artikel (493 Wörter): 2 Minuten, 08 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.