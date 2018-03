Doppelmord von Horchheim: Schwiegertochter festgenommen

Durchbruch im Fall des Doppelmords von Horchheim: Die Polizei hat die 45-jährige Schwiegertochter des getöteten Koblenzer Ehepaars Schemmer festgenommen. Ihr wird vorgeworfen, ihre Schwiegereltern in der Nacht auf den 8. Juli 2011 gezielt mit Messerstichen getötet zu haben. Als Tatmotiv wird Habgier angenommen.

Das getötete Ehepaar Schemmer: Jetzt wurde ihre Schwiegertochter festgenommen. Foto: Polizei Koblenz

Die Koblenzer Staatsanwaltschaft hat am Donnerstagnachmittag über die spektakuläre Festnahme der Frau aus dem Emsland informiert. Demnach soll die 45-Jährige im Juli 2011 von ihrem Wohnort zu ihren Schwiegereltern gefahren und mit einem sich in ihrem Besitz befindlichen Schlüssel in das Einfamilienhaus der Opfer eingedrungen sein.

"Nach den bisherigen Ermittlungen war es die Absicht der Beschuldigten, das nicht unerhebliche Vermögen der Schwiegereltern ihrer Familie zukommen zu lassen", formuliert Oberstaatsanwalt Hans-Peter Gandner.

Auf Antrag der Staatsanwaltschaft Koblenz hat die Ermittlungsrichterin bei dem Amtsgericht Koblenz gegen die Beschuldigte Haftbefehl wegen Verdachts des Mordes erlassen. Sowohl in ihrer ersten Vernehmung durch Beamte der Polizei als auch anlässlich der Vorführung bei der Ermittlungsrichterin des Amtsgerichts Koblenz hat die Beschuldigte die ihr zur Last gelegte Tat, die sie allein begangen haben soll, bestritten.

Die Beschuldigte befindet sich in Untersuchungshaft. Die Auswertung weiterer, anlässlich der Wohnungsdurchsuchung sichergestellter Beweismittel, dauert an.