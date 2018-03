Dieseldiebe schlagen wieder zu

Erneut haben Kraftstoffdiebe zugeschlagen: in der Nacht zum Donnerstag, 26. April.

Koblenz – Erneut haben Kraftstoffdiebe zugeschlagen: in der Nacht zum Donnerstag, 26. April. Tatort war die Großbaustelle für die Hochwasserschutzmauer in der Nähe des Rheinufers im Stadtteil Neuendorf. Wie die Polizei mitteilt, knackten bislang unbekannte Täter dort das Vorhängeschloss an einem Tank und zapften 70 Liter Diesel ab. Hinweise nimmt die Polizeiinspektion 2 unter Telefon 0261/103 29 11 entgegen.