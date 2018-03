Die Luftretter hoben 2017 öfter ab: "Christoph 23" flog 1884 Einsätze

Das Team von „Christoph 23“, dem Hubschrauber der ADAC-Luftrettung in Koblenz, hob im Jahr 2017 insgesamt 1884-mal ab, um Menschen in Notfällen zur Hilfe zu eilen. Das waren 51 Einsätze mehr als im Vorjahr.

Der in Koblenz stationierte Rettungshubschrauber Christoph 23. Foto: Archiv Jens Weber

2016 war die Koblenzer Luftrettung 1833 Mal gestartet. Im Vergleich mit den Einsatzzahlen der Luftrettung bundesweit landete „Christoph 23“ 2017 auf dem 6. Platz. Die Luftrettung in ganz Rheinland-Pfalz hatte 2017 mit 7325 Flügen ebenfalls mehr Einsätze als im Vorjahr (7172).

Im Durchschnitt starteten die ADAC-Luftrettungscrews bundesweit rund 150 Mal am Tag und waren insgesamt 54.500 Mal im Einsatz. Die Zahl der versorgten Patienten lag mit mehr als 49.000 annähernd auf Vorjahresniveau. Bei ihren oft lebensrettenden Einsätzen legten die Rettungshubschrauber rund 3,6 Millionen Kilometer zurück – oder flogen fast 90 Mal um die Erde. Einsatzursache Nummer eins waren mit fast 50 Prozent internistische Notfälle wie akute Herz- und Kreislauferkrankungen. In je zwölf Prozent der Fälle wurden die Lebensretter zu neurologischen Notfällen (zum Beispiel Schlaganfall) sowie zu Freizeitunfällen (Sport- und häusliche Unfälle) gerufen. Bei zehn Prozent war ein Verkehrsunfall die Ursache.

Die Liste der Einsatzorte in den Bundesländern führt Bayern mit 12.971 Einsätzen an. Dahinter folgt schon Rheinland-Pfalz mit 7325 Einsätzen. Gerade in ländlichen Regionen, wo es oft an Notärzten mangelt, ist der Rettungshubschrauber häufig der schnellste und einzige Weg, den Notarzt zeitgerecht zum Patienten zu bringen und diesen schonend in eine geeignete Klinik zu transportieren.

Eine Herausforderung für Mensch und Maschine sind Flüge in der Dämmerung. Frédéric Bruder, Geschäftsführer der ADAC-Luftrettung, hält in der Zukunft eine Ausweitung der Betriebszeiten und damit deutlich mehr Flüge in der Dämmerung für unabdingbar. „In viel zu vielen Regionen entscheiden die Uhrzeit und der Wohnort über die schnelle lebensrettende Hilfe aus der Luft“, kritisiert Bruder. Bisher werden Rettungshubschrauber in den meisten Städten und Gemeinden nur von Sonnenaufgang bis Sonnenuntergang eingesetzt. Wer davor oder danach in Lebensgefahr ist, dem kann aus der Luft nicht geholfen werden.