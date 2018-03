Die Gauklerfest-Bilanz: Am Samstag feucht-fröhlich, Sonntag nur noch fröhlich

Zigtausende Besucher hat das Gauklerfest am Wochenende in die Koblenzer Altstadt gelockt, und dies, obwohl die Wettergötter den Künstlern alles andere als gewogen waren. „Ich denke, dass wegen des Regens am Samstag vielleicht schon ein paar Tausend Besucher weniger gekommen sind als im vergangenen Jahr. Da hatten wir rund 40 000 Gäste“, sagt Berti Hahn, der das von der Koblenz-Touristik veranstaltete Gauklerfest zum 21. Mal organisiert hat.

Im Gegensatz zum vergangenen Jahr waren aber auch etwas weniger Künstler nach Koblenz gekommen. Deshalb gab es im Gegensatz zu 2011 keine Bühne auf dem Florinsmarkt. „2011 war eine Ausnahme, denn wir hatten unser 20-jähriges Bestehen. Außerdem war es das Buga-Jahr“, sagt Berti Hahn.

Der am Samstag den Wetterkapriolen trotzte und dennoch den Gang in die Altstadt wagte, der wird sein Kommen sicherlich nicht bereut haben. Weniger bange Blicke musste man am Sonntag gen Himmel werden: Es blieb den ganzen Nachmittag über trocken. Wie in den Jahren zuvor, beeindruckte auch die 21. Ausgabe des Gauklerfests durch ihre Vielfalt. Während sich beispielsweise der Entfesselungskünstler Paul vor der Liebfrauenkirche der zuvor festgezurrten Ketten und Zwangsjacke entledigte, trat auf dem Jesuitenplatz der Berliner Michael Hatzius mit einer Echse als klassischer Puppenspieler auf. Beim Programm des 30-Jährigen, der die renommierte Berliner Schauspielschule „Ernst Busch“ absolviert hat, spielte die Sprache eine große Rolle. Das ist beim Gauklerfest eher die Ausnahme, denn viele Künstler nutzen andere Möglichkeiten, um sich auszudrücken. Verstanden werden sie vom Publikum allemal: Lachen ist eine internationale Sprache.

Wie toll man Pantomime und Akrobatik miteinander verbinden kann, unterstrich auf dem Münzplatz unterdessen das argentinische Duo „Circo Claxon“ in seiner fast 50-minütigen Show. Geschickt karikierten die beiden Südamerikaner die Monotonie automatisierter Arbeitsabläufe, was an Charlie Chaplins Film „Modern Times“ erinnerte. Ganz auf die Clownerie setzten hingegen der Argentinier Rolando Rondinelli sowie der Spanier Hiltoff.

„Das Schöne am Gauklerfest ist, dass es für jeden Geschmack etwas gibt. Ich mag beispielsweise mehr die Comedy-Richtung, meine Frau aber hingegen eher die Artistik – es ist für jeden etwas dabei. Deshalb kommen wir auch jedes Jahr nach Koblenz“, erklärt stellvertretend für viele Frank Martin aus Boppard.

Und auch für die Künstler ist das Gauklerfest keineswegs ein Auftritt wie jeder andere. „Die Atmosphäre in Koblenz, das Spielen mitten im Herzen der Stadt, ist einfach toll“, betont der New Yorker Clown Jeff Hess. Ohne Sprache, aber mit mächtig viel Ein- und Ausdruck bestachen zudem auch die Künstler, die als sogenannte Walk-Acts unterwegs waren. So liefen unter anderem drei Menschen auf Stelzen durch die Koblenzer Altstadt, die mit ihren silberfarbenen Kostümen wie riesige Insekten aus einem Science-Fiction-Film wirkten, während ein anderer seinen Drachen auf einem hohen Gestell echtes Feuer speien ließ und zwei Zwerge ihre Strauße davon abhielten, den Kindern das Eis wegzuschlecken.

Von unserem Mitarbeiter Peter Karges

Update: Den Kleinkunstpreis der Stadt Koblenz als Sieger des Gauklerfests konnte der Berliner Puppenspiele Michael Hatzius mit nach Hause nehmen – seine sprechende Echse begeisterte Jury wie Publikum. Auf den Plätzen folgten Jeff Hess und Alakazam.