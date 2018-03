Der Waldelefant ist die neue Attraktion am Bleidenberg

Ein mächtiger Waldelefant blickt seit Kurzem vom Oberfeller Bleidenberg über das Moseltal. Die sechs Meter hohe stählerne Skulptur ist nun die Hauptattraktion auf dem Themenweg "Zeitreise". Dieser neun Kilometer lange Rundwanderweg zwischen Oberfell und Alken thematisiert 800 000 Jahre Menschheits- und Siedlungsgeschichte auf dem Höhenplateau. Beim benachbarten Traumpfad "Bleidenberger Ausblicke" liegt der Schwerpunkt auf den faszinierenden Blicken in die Kulturlandschaft der Terrassenmosel.

"Der Waldelefant ist kein Oberfeller Größenwahn", erklärte Bürgermeister Gottfried Thelen, als er den Giganten zusammen mit seinem Schöpfer, dem Metallgestalter Jürgen Berens aus Kail (die RZ berichtete) sowie Weinkönigin Eva Christ und Weinprinzessin Katherina Deisen enthüllte. "Wie Funde belegen, lebten am Uferrand der Urmosel im Bereich des Bleidenbergs seit rund 800 000 Jahren Menschen", berichtet der Ortschef. In verschiedenen Warmphasen lag die Durchschnittstemperatur drei Grad höher als heute. Die damalige parkähnliche Landschaft mit riesigen Laubwäldern bot Lebensraum für exotische Tierarten wie Waldelefant und Wollnashorn. "Die Menschen passten sich dem mehrfachen Klimawechsel an, die Großtiere konnten es nicht", erläutert Thelen.

Als Standort wurde der Lagerplatz des Homo erectus gewählt. An dieser Stelle erinnern bereits die Skulpturen eines menschlichen Paares an die Urbewohner. Mitte Oktober wird dann noch das stählerne Abbild eines Wollnashorns aufgestellt. "Menschen und Tiere sind in Originalgröße dargestellt. Bei der Gestaltung haben wir eng mit Dr. Dr. Axel von Berg von der Direktion Archäologie in Koblenz zusammengearbeitet", sagt Gottfried Thelen.

Für Jürgen Berens war es neben dem künstlerischen Aspekt auch eine logistische und technische Herausforderung. "Insbesondere sollten die Proportionen des Tieres beibehalten werden. Eine Darstellung mit herab gelassenem Kopf war aus statischen Gründen nicht machbar. Die 4,5 Tonnen schwere Skulptur wurde in sechs Einzelteilen angeliefert. Im Boden sind Stahlbeton-Fundamente mit Widerlagern von insgesamt sechs Tonnen Gewicht eingelassen. Der Zusammenbau erfolgte mithilfe eines geländegängigen Manitou-Staplers mit einem großen Ausleger", sagt Jürgen Berens.

Laut Thelen hat die Ortsgemeinde mehr als 100 000 Euro in den Themenweg investiert. "Es gab Fördergelder aus dem Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums und vom rheinland-pfälzischen Entwicklungsprogramm PAUL", sagt der Ortschef und berichtet, dass es sogar schon weitergehende Pläne gibt: "Wir wollen Geschichten und Sagen der Region darstellen, zunächst mit Thementafeln, später vielleicht auch mit Figuren."

Von unserem Mitarbeiter Winfried Scholz