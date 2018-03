David Langner: Oberbürgermeister in Wartestellung

Ein Politiker und Verwaltungschef ist nicht gerade das, was man sich unter einem Promi vorstellt. David Langner hätte das eigentlich auch nicht gedacht, hat seit seiner Wahl zum nächsten Koblenzer Oberbürgermeister im Oktober aber gelernt, das das wohl doch nicht unbedingt so ist.

David Langner – hier am Tag nach seiner Wahl zum neuen Oberbürgermeister am 15. Oktober – hat noch 100 Tage, bis er sein neues Amt antritt. Viel zu tun hat er trotzdem als OB in spe, obwohl er ja zurzeit noch Staatssekretär in Mainz ist. Foto: Sascha Ditscher

In diesen Wochen vor seinem Amtsantritt am 1. Mai steht er sehr in der Öffentlichkeit, erzählt er – ob er nun schnell in den Supermarkt huscht, um Toilettenpapier zu kaufen, oder privat in der Stadt unterwegs ist. „Es wurden sogar schon Selfies mit mir gemacht“, sagt er und lacht.

An diesem Montag in 100 Tagen, am 2. Mai, bezieht Langner seinen Schreibtisch im Koblenzer Rathaus. OB ist er dann zwar schon seit einem Tag, dank Feiertag geht es aber erst einen Tag später so richtig los mit dem neuen Job. Obwohl: „Frei habe ich am Feiertag gar nicht!“, sagt Langner und erzählt, dass ihm schon scherzhaft unterstellt wurde, es dann ja erst mal langsam angehen zu lassen. Tatsächlich eröffnet er am 1. Mai die Koblenzer Gartenkultur und geht zur Kundgebung des DGB – und am 2. Mai startet der neue Alltag endgültig.

Ein feierlicher Empfang oder etwas Ähnliches steht an diesem Mittwoch nicht auf der Tagesordnung. Am 30. April gibt es bereits eine Ratssitzung in der Rhein-Mosel-Halle, in der sich der bisherige Oberbürgermeister Joachim Hofmann-Göttig verabschiedet und sein Nachfolger David Langner begrüßt wird. Um Mitternacht – quasi in der letzten Minute – will Hofmann-Göttig ihm dann noch die Amtskette überreichen, „und dann wird noch ein bisschen gefeiert“, sagt Langner. Eingeräumt und gestrichen wird sein neues Amtszimmer dann wahrscheinlich, wenn er schon längst darin arbeitet.

Es ist eine lange Übergangszeit, die dann für den 42-Jährigen vorbeigeht. Monatelang war er dann zwar einerseits gewählter Oberbürgermeister von Koblenz, andererseits aber immer noch Staatssekretär im Mainzer Sozialministerium. Dieser Aufgabe geht er immer noch nach, „ich sitze aber schon zwischen zwei Stühlen“, sagt er.

Schon jetzt wird er häufig als künftiger OB angesprochen, wird zu Veranstaltungen eingeladen, nach Terminen gefragt, muss entscheiden, ob er zum Beispiel nach Amtsantritt diese oder jene Schirmherrschaft übernehmen will. Mit seinem Vorgänger hat er regelmäßige Termine, zurzeit alle zwei, drei Wochen, bald aber jede Woche.

Hier informiert ihn Hofmann-Göttig zum Beispiel über wichtige Dinge, die anstehen, über Projekte, die gerade laufen. Dazu gehört etwa die neue Konzession für den ÖPNV oder die Zukunft des Gemeinschaftsklinikums. Auch mit den Fraktionen will er nach Karneval Gespräche führen.

Insgesamt gilt für Langner: „So viel wie möglich will ich vor Amtsantritt erledigen.“ Gleichzeitig ist er aber ganz normal im Dienst in Mainz und bereitet darüber hinaus seinen eigenen Nachfolger vor. Zurzeit bedeutet das: Langner führt zwei Kalender mit zig Terminen, den des Staatssekretärs, den des angehenden Oberbürgermeisters.

Wenn er denn dann OB ist, hofft Langner, dass er weiterhin auch privat in seiner Heimatstadt unterwegs sein kann. Verstellen will er sich jedenfalls nicht, wenn er frei hat. „Als ich noch Landtagsabgeordneter war, dachte ich, ich muss immer sehr seriös sein. Als ich einmal mit Freunden in Pfaffendorf Schlitten fahren wollte, habe ich erst gesagt: Dass kann ich doch nicht machen!“ Das soll es in Zukunft nicht geben, „das wollen die Leute ja auch gar nicht.“

Von unserer Redakteurin Stephanie Mersmann