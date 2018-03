Das Aufräumen geht los: Hochwasserschutz wird zurückgebaut

Die Pegel von Rhein und Mosel in Koblenz sinken. Feuerwehr und Stadt Koblenz beginnen mit dem Rückbau des Hochwasserschutzes. Die B 49 und B 416 sind bereits gesäubert und wieder geöffnet.

Koblenz rüstet sich gegen Hochwasser 1 von 8 In Neuendorf hat die Feuerwehr vor einer Woche den zweiten Teil der Hochwasserschutzwand aufgebaut. Nun laufen die Arbeiten für den Rückbau an. Foto: Sascha Ditscher 2 von 8 In Neuendorf hat die Feuerwehr am Donnerstag den zweiten Teil der Hochwasserschutzwand aufgebaut. Foto: Sascha Ditscher 3 von 8 Dabei haben die Kräfte die Arbeiten in unterschiedlichen Teams erledigt. Foto: Sascha Ditscher 4 von 8 Ein Team hat die Halterungen zunächst gereinigt. Foto: Sascha Ditscher 5 von 8 Das Koblenzer Peter-Alteier-Ufer wurde am Donnerstagmorgen für den Verkehr gesperrt. Foto: Sascha Ditscher 6 von 8 Von der Schlachthofstraße dürfen Autofahrer aktuell nicht mehr zum Peter-Altmeier-Ufer abbiegen. Foto: Sascha Ditscher 7 von 8 Kein Durchkommen zum Peter-Altmeier-Ufer. Foto: Sascha Ditscher » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Zunächst wird der dritte Teilabschnitt der Hochwasserschutzwand zurückgebaut. Die Stege in den nicht mehr überfluteten Gebieten werden ebenfalls entfernt.

Die beiden Bundesstraßen B 49 und B 416 konnten bereits am Montag gesäubert und für den Durchgangsverkehr wieder geöffnet werden. Die Eisenbahnbrücke in Güls, die für Fußgänger auf Grund des Hochwassers gesperrt war konnte ebenfalls wieder freigegeben werden.

Im Wertstoffhof in der Fritz-Ludwig-Straße steht ein Container für benutzte Sandsäcke bereit. Bürger können nicht mehr benötigte Sandsäcke hier abgeben. Wie die Feuerwehr mitteilt, wird in Koblenz in den kommenden Tagen mit weiterer Entspannung der Lage gerechnet.