Bundestag: Oster und Pilger landen in Wunschgremien

In der kommenden Woche werden endlich die neuen Ausschüsse des Bundestags erstmals zusammentreten – und damit kann die inhaltliche Arbeit für unsere Abgeordneten beginnen. Beide Koblenzer sind dabei in ihren Wunschgremien vertreten, wie sie unserer Zeitung in Telefonaten am Freitagabend berichteten.

Josef Oster (links) und Detlef Pilger.

Josef Oster, der den Wahlkreis gewinnen konnte, wird die CDU im neuen Innenausschuss vertreten. Sein erklärtes Wunschgremium, will sich der vormalige Bürgermeister der Verbandsgemeinde Bad Ems doch vor allem in der Innenpolitik in Berlin betätigen. Dass er es aber als Neuling in der Hauptstadt auf Anhieb in diesen Ausschuss geschafft hat, ist keine Selbstverständlichkeit, wollen das doch viele. „Das wird einer der bedeutendsten Ausschüsse der nächsten Jahre werden“, ist Oster überzeugt. Gleichzeitig wird er auch im Petitionsausschuss Mitglied sein – bei den Politikern weniger beliebt, da mit viel Arbeit und eher wenig Öffentlichkeit verbunden. Aber: Interessant sei die Arbeit dort allemal, zumal sie sehr nah am Bürger dran ist. Und auch im Verteidigungsausschuss wird Oster immer wieder aktiv sein, da er dort stellvertretendes Mitglied wird. Für ihn eine wichtige Sache, gerade für den Bundeswehrstandort Koblenz. Mit seinen Tätigkeitsfeldern ist Oster sehr zufrieden – langweilig dürfte ihm kaum werden.

So wie Detlev Pilger auch – denn auch er wird wieder reguläres Mitglied gleich in zwei Ausschüssen und stellvertretendes Mitglied in einem weiteren. Eher die Ausnahme im Bundestag. Pilger wird seine Arbeit im Umweltausschuss weiter fortsetzen sowie auch die im Sportausschuss. Im zweiten Gremium wird er möglicherweise sogar Sprecher der SPD-Fraktion. Das entscheidet sich Anfang der Woche, ist für Pilger nach eigenem Bekunden aber auch nicht so wichtig. Es haben für den Sprecherposten weitere Fraktionsmitglieder Interesse bekundet. Insgesamt ist der SPD-Politiker froh, dass er inhaltlich seine Arbeit wird fortsetzen können – zumal ihm gerade beim Thema Klimaschutz Nachbesserungen ein großes Anliegen seien. Stellvertretendes Mitglied bleibt Pilger im Verteidigungsausschuss – ein Muss für einen Politiker aus Koblenz, wie auch er meint.

Am Mittwoch werden sich die Ausschüsse konstituieren. Dann geht für Oster und Pilger die Arbeit richtig los.

Von unserem Redaktionsleiter Ingo Schneider