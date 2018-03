Aufatmen im Oberdorf: Das umstrittene Studentenwohnheim in Metternich wird nicht gebaut. Die Nachbarn, die gegen das Projekt in der Trierer Straße 361c geklagt hatten, haben vom Verwaltungsgericht Koblenz recht bekommen. Die städtische Baugenehmigung ist damit hinfällig. Der Grund: Die Genehmigung fußt auf einem Gutachten, das Fragen zum Lärmschutz nur allgemein und nicht in diesem konkreten Fall beantwortet. So wurden in der Baugenehmigung keine Auflagen gemacht, die die Nachbarn vor unzumutbarem Lärm schützen.

In der Urteilsbegründung heißt es: „Die Baugenehmigung verstößt wegen ihrer Unbestimmtheit gegen das bauplanungsrechtliche Gebot der Rücksichtnahme.“ Dies besagt, dass Vorhaben unzulässig sind, von denen Belästigungen oder Störungen ausgehen ...

