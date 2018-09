Malte Schreer ist davon überzeugt, dass Koblenz innerhalb weniger Tage sauberer werden kann. „Wenn sich jeder von uns drei mal am Tag bückt, Müll aufhebt und ihn in den nächsten Eimer schmeißt, ist viel gewonnen“, betont der Pfaffendorf. Der 46-Jährige hat die Initiative „Dreck weg, Koblenz!“ gestartet, die er auf der gleichnamigen Internetseite und über Facebook bewirbt. Schreer möchte, dass nicht nur an ausgewählten Aktionstagen Müll gesammelt wird, sondern dass es alltäglich wird. Er appelliert: „Putzen wir unsere Perle!“

Schreer glaubt an das Potenzial der Idee. Kollegen, denen er davon erzählte, sind begeistert und gehen nun mit anderem Blick durch ihren Alltag, erzählt er. Schreer rechnet vor: „Wenn ...

Lesezeit für diesen Artikel (497 Wörter): 2 Minuten, 09 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.