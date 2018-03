Bendorf und Vallendar sind wieder am Netz: Festnetzproblem ist gelöst [Update]

Die Telekom scheint die Probleme mit den Festnetzanschlüssen in Teilen von Bendorf und Vallendar in den Griff bekommen zu haben. Zumindest für den Bendorfer Stadtteil Mülhofen konnte Pressesprecher Andreas Fuchs mitteilen, dass die Reparaturarbeiten am Mittwoch um 17 Uhr offiziell abgeschlossen worden sind.

Ein Blick in den Problemschacht: In Vallendar hat das Hochwasser einige Kabel lahmgelegt. Foto: Sascha Ditscher

„Wenn Kunden Probleme haben, sollen sie versuchen, den Router neu zu starten. Falls das nicht hilft, können sie sich bei uns melden“, so Fuchs, der somit auf die Hotlinenummer 0800/330 10 00 verwies. Auch in Vallendar waren am Donnerstagnachmittag einzelne Anschlüsse, die zuvor gestört waren, wieder erreichbar. Eine „Abschlussmeldung“ habe ihn aber noch nicht erreicht, erklärte Fuchs gegen 16 Uhr. Sowohl in Vallendar als auch in Bendorf hatten sich die Arbeiten lange hingezogen. Wegen der Komplexität der Aufgabe musste der Termin für das Ende der Arbeiten immer wieder nach hinten geschoben werden.

Seit Montag vor einer Woche waren die betroffenen Kunden in Mülhofen und Vallendar ohne Festnetz, weil Kabelschächte infolge des zurückliegenden Hochwasser mit Wasser vollgelaufen waren und sich nur schwer wieder trockenlegen ließen. Darüber beschwerten sich Privat- und Geschäftsleute. Wie Fuchs in den vergangenen Tagen mitteilte, verlangte das händische Verbinden der vieladrigen Kabel von den Technikern äußerste Präzision.

[Update, Freitag, 12 Uhr:] Wie die Telekom mitteilt, ist die Störung an den Festnetzleitunegn in Bendorf-Mülhofen und Vallendar seit Freitag, 12 Uhr, komplett behoben. Aufgrund von Orkan „Friederike“ konnten die Techniker des Unternehmens am Donnerstag die Reparaturarbeiten nicht beenden. Das wurde am Freitagvormittag nachgeholt. „Wenn Kunden Probleme haben, sollen sie versuchen, den Router neu zu starten. Falls das nicht hilft, können sie sich bei uns melden“, erklärt Pressesprecher Andreas Fuchs. Bei Problemen stehen Mitarbeiter der Telekom unter der Telefonhotline 0800/330 10 00 zur Verfügung.

vos/aeg