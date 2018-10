In einer der besten Koblenzer Moselblicklagen wird seit Juni gebaut – und das Projekt „Stadtvillen Moselblick – Wohnen am Moselufer“ wird auch von Anwohnern neugierig verfolgt. Dort an der Trierer Straße und am Rohrer Pfad sollen 23 Eigentumswohnungen in vier Gebäuden entstehen. Einer der Anwohner wandte sich vor Kurzem an unsere Zeitung und fragte: „Wissen Sie, was da los ist? Seit Wochen ruhen die Arbeiten.“

Auf Anfrage bei der Stadtverwaltung erklärt die Pressestelle, dass die Baustelle mehrfach von der Bauaufsicht gestoppt wurde. Sprecher Thomas Knaak schreibt: „Grund war die mangelnde Absicherung der Baugrube, sodass für ...

Lesezeit für diesen Artikel (455 Wörter): 1 Minute, 58 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.