Baulücke in der Koblenzer Firmungstraße macht die Stadt ratlos

Aus unserem Archiv

Koblenz

Ältere Koblenzer mag sie an das traurige Stadtbild aus der Nachkriegszeit erinnern: die Baulücke in der Firmungstraße, im Herzen der Altstadt. Im vergangenen Jahr, zur Buga-Zeit, war diese nicht sehr ansehnliche Stelle mit einer Plane verhängt. Zurzeit allerdings trennt nur noch ein Bauzaun die Fußgängerzone von dem überwucherten Gelände. Die Stadtverwaltung ist ziemlich ratlos, wie man die Baulücke, dessen Grund und Boden sich in Privatbesitz befindet, schließen kann.