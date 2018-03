Autofahrer wird bei Unfall in Kaltenengers schwer verletzt

Aus unserem Archiv

Kaltenengers

Schwer verletzt worden ist ein Autofahrer in der Nacht zum Montag bei einem Unfall in der Rübenacher Straße in Kaltenengers. Wie die Polizei Andernach erklärt, war der Mann auf der K 65 aus Kaltenengers kommend in Richtung Mülheim-Kärlich unterwegs, als er in Höhe des Anwesens Bummer 40 nach rechts von der Straße abkam.