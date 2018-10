Die Polizei fahndet nach dem Fahrer eines weißen Kleinwagens: Dieser kam am Montag gegen 19.30 Uhr in Metternich aus Richtung Mayener Straße und war auf dem Bubenheimer Weg in Richtung Eifelstraße unterwegs. In Höhe der Carl-Welty-Straße 12 überquerte ein Fußgänger die Fahrbahn. Kurz bevor der 74-Jährige die gegenüberliegende Straßenseite erreichte, kollidierte das Auto mit dem Fußgänger. Laut Polizei stürzte der Senior und zog sich nach derzeitigen Erkenntnissen eine leichte Gehirnerschütterung zu. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Autofahrer hielt wohl kurz an, fuhr dann aber in Richtung Eifelstraße weiter. Er wird wie folgt beschrieben: circa 30 bis 35 Jahre alt und Brillenträger.

Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zu dem Unfall, vor allem zu dem Auto und seinem Fahrer: Tel. 0261/103 29 10.

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.