Ausstellung: Was die Jugendlichen von heute bewegt

Der 19 Jahre alte Mohammed steht vor seinem selbst gezeichneten Plakat und erzählt die Geschichte dazu. Seine Geschichte. Wie er vor etwa zwei Jahren, ohne Vater und Mutter, aus Syrien geflohen ist. Vor den Panzern, den Soldaten, den Schüssen und dem Tod.

Zuerst in die Türkei, dann per Boot übers Mittelmeer nach Griechenland. Aber das Boot hatte ein Leck, kenterte. Von den rund 50 Insassen überlebten nur etwa 20, berichtet Mohammed. Vier Stunden seien sie im Meer getrieben, ehe sie von einem anderen Schiff aufgelesen und in die Türkei zurückgebracht wurden – ins Gefängnis. „Ich hatte immer Todesangst“, sagt der schmächtige Jugendliche, der zwar eine dicke Goldkette um den Hals trägt und lässig einen Kaffeebecher in der Hand hält, der aber trotzdem schüchtern und unsicher wirkt.

In der Türkei wurde ihm die Abschiebung zurück nach Syrien angedroht. Aus Angst davor musste die weitere Flucht dann ganz schnell gehen. „Wir hatten nur noch das, was wir im Rucksack hatten“, sagt er. Es ging wieder auf ein Boot, diesmal klappte die gefährliche Überfahrt nach Griechenland. Von dort aus ging es zu Fuß über die Balkanroute weiter bis nach Koblenz. Die Panzer, seine Flucht, das sinkende Boot – all das ist auf seinem Plakat zu sehen.

Sichtbar zu machen, was Jugendliche heute bewegt, ist das Ziel des Kunstprojekts „Hier stehe ich“ der Jugendkunstwerkstatt Koblenz. Nicht nur Geflüchtete durften sich dafür kreativ betätigen. Auch Schüler der iSL-Sprachschule und der Koblenzer Goethe-Realschule plus stellen ihre Plakate aus. „Zuerst einmal haben ja die meisten Jugendlichen ähnliche Interessen“, sagt Jana Rüber, eine der Ausstellungsorganisatoren. Aber es gibt eben Themen, so Rüber, die für die Geflüchteten besonders wichtig sind, wie etwa Familie. „Wenn man ohne Familie nach Deutschland fliehen muss, ist das sicher ein Thema, das einen dann stärker beschäftigt“, ist sich Rüber sicher. Etwas zu schaffen, das die Gegensätze und Zusammengehörigkeit von Jugendlichen zugleich zeigt, über jegliche Grenzen hinweg, sei das Ziel gewesen, sagt Rüber, die in Koblenz soziale Arbeit studiert und das Kunstprojekt im Rahmen ihres Studiums organisiert hat.

Eine ganz andere Geschichte erzählt Dioras Plakat. Die 14-jährige Schülerin hat sich darauf selbst gezeichnet. Ein hübsches Mädchen mit dunklen langen Haaren, großen Augen und einem modischen Markenpullover. Ihre Hände bilden auf Schulterhöhe eine Waage. Auf der einen Handfläche hat sie ein Stück Pizza, eine Flasche Limonade, ihr Bett und ihr Handy gemalt. Auf der anderen Hand liegen hingegen ein Taschenrechner, ein Stift und ein kleines Schulhaus. „Ich wollte damit zeigen, dass es manchmal schwer ist, dass sich Spaß und Pflicht die Waage halten“, erzählt das Mädchen. Zwei Tage hat die Achtklässlerin für ihr Bild gebraucht.

So unterschiedlich die Plakate der Jugendlichen auch sein mögen, es finden sich doch immer wieder die gleichen Themen. Häufig tauchen Begriffe wie Familie, Freunde, Heimat oder Freiheit auf, die die jungen Künstler auf ihre Bilder geschrieben haben. Nur der Kontext, in dem sie stehen, ist zum Teil verschieden.

Die Ausstellung im Haus Metternich mit 45 Plakaten ist noch bis zum 23. Januar täglich von 12 bis 18 Uhr zu sehen.

Von unserer Reporterin Nina Kugler