Ausstellung im DB-Museum Koblenz: Mit der Bahn durch die Zeit reisen

Koblenz – Von der Miniaturdampflok bis zur Postkarte: Die Bahn macht seit 200 Jahren Werbung und feiert dies mit der Sonderausstellung "Go easy Go Bahn". Im DB-Museum in Lützel können Besucher ab Samstag Werbeplakate, Broschüren und Miniaturbahnen von der Ursprungs- bis zur Neuzeit der Bahn sehen.

"Seit dem Jahr 1808 wirbt die Bahn – jetzt wollen wir den Besuchern unsere Werbung im Wandel der Zeit zeigen", sagt Wolfgang Ihrlich, Standortleiter des DB-Museums. Neben den festen Ausstellungsstücken wie begehbaren Dampf- und Diesellokomotiven stehen nun Schaukästen mit alten Postkarten, Kissen und Bahnprospekten im Museum.

Das Herzstück der Sonderausstellung ist die Plakatwand mit gerahmten Postern der Bahn aus der Zeit vom 19. Jahrhundert bis heute. "In den 20er-Jahren hat die Bahn Konkurrenz durch das Auto bekommen. Danach hat das Unternehmen dann richtig mit Werbung losgelegt", erzählt Stefan Ebenfeld, Ausstellungskurator des Museums. Zu Beginn warb das Unternehmen mit idyllischen Bildern für das Reisen. Mit der Zeit änderten sich jedoch die Werbeziele. Die Bahnwerbung verfolgte im Zweiten Weltkrieg einen völlig anderen Zweck. Statt zur Zugfahrt animiert zu werden, sollten die Deutschen stattdessen zu Hause bleiben. Die Schienenwege wurden zum Beispiel für militärische Zwecke wie Waffentransporte gebraucht.

Der Name der Ausstellung stammt aus einer Werbekampagne der 70er-Jahre: Junge Menschen sollten mit dem orange-pinkfarbenen Werbeslogan "Go easy Go Bahn" zum Bahnfahren angeregt werden. Damit die Bahn auch die Zielgruppe erreicht, wurden Kleidungsstücke und Getränkedosen bedruckt. Passend zur Popkultur konnten Jugendliche damals zudem eine Bahnschallplatte kaufen und abends mit dem Diskozug zur nächsten Party fahren. Seit 1960 setzt das Unternehmen auf umweltfreundliche Maßnahmen. "Seit 1977 fahren keine Dampfloks mehr, stattdessen elektrisch betriebene Bahnen", sagt Ebenfeld. Das sieht man an der Werbung: Der "grüne Faden" zieht sich bis heute durch die Werbeplakate. Damit die ausgestellten Stücke in gutem Zustand bleiben, schützen Glaskästen sie vor Feuchtigkeit und Staub. "Heute morgen haben wir die Kästen beheizt, damit keine Postkarte und kein Fahrschein feucht wird", erzählt der Museumsleiter. Denn nach dem 30. September wird die Sonderausstellung in die nächste Stadt weiterziehen.

Von unserer Mitarbeiterin Nadin Rabaa