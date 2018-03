Ausgezeichnet: Cäcilia erhält die Zelter-Plakette

Der Lehmener Kirchenchor Cäcilia ist für seine erfolgreiche musikalische Arbeit und künstlerische Verdienste mit der Zelter-Plakette geehrt worden. Die Auszeichnung ist die höchste staatliche Anerkennung im Chorbereich und wird durch den Bundespräsidenten verliehen.

Ein Grund zum Jubeln: Der Lehmener Kirchenchor ist mit der Zelter-Plakette geehrt worden. Foto: Erwin Siebenborn

Der Chor erhielt sie bei einem Festakt aus den Händen von Kulturstaatssekretär Salvatore Barbaro. In seiner Festansprache würdigte dieser die Leistungen des Chores über fast 300 Jahre und freute sich, die Bronzeplastik mit dem Bild des Berliner Komponisten Carl Friedrich Zelter an einen der ältesten Kirchenchöre des Landes zu überreichen. "Für uns ist die Zelter-Plakette kein Ruhekissen, sondern ein guter Grund, auch in Zukunft unseren Beitrag für das kirchliche und kulturelle Leben in Lehmen zu leisten", sagte Vorsitzender Rudolf Ibald.

Die Geschichte des Chores lässt sich bis zum Jahr 1728 zurückverfolgen. Aus dieser Zeit fand sich in Lehmen ein kirchliches Chorbuch, das nicht für Kleriker, sondern für Laien bestimmt war. Daher gilt es als sicher, dass es bereits zu dieser Zeit Chorsänger gab. Aus Kirchenrechnungen ging hervor, dass die Sänger mit kleinen Geldbeträgen und reichlich Wein entlohnt wurden. Gesungen wurden vor allem gregorianische Choräle.

Anfang des 19. Jahrhunderts sang der Chor bei hohen Festtagen auch mehrstimmig. Dirigent war der jeweilige Kirchenorganist, der meist auch als Lehrer tätig war. Im Jahr 1903 zählte der Chor 24 aktive Sänger und Sängerinnen. Einen Aufschwung erlebte das Ensemble 1906 mit dem Organisten, Dirigenten und Schulleiter Willibrord Nicolay. An Festtagen erklangen in der Kirche vierstimmige Messen, und bei weltlichen Anlässen huldigte man dem Volkslied. Sogar im Zweiten Weltkrieg erklang der Gesang in der Lehmener Kirche. Der Leiter der Aachener Kirchenmusikschule Heinrich Freistedt, den es aus Kriegsgründen nach Lehmen verschlagen hatte, begeisterte viele Frauen und Mädchen für den Chorgesang. Die Männer waren an der Front.

1950 begann das jahrzehntelange erfolgreiche Dirigat von Rudolf Ibald. Unter seiner Führung erlebte der Chor seine Blütezeit. Er zählt bis heute über die Region hinaus zu den qualifizierten Klangkörpern mit einem hochrangigen Repertoire nicht nur im kirchlichen Bereich. Nicht vergessen sind Darbietungen wie die "Missa brevis in B" von Wolfgang Amadeus Mozart oder die Turmbläsermesse von Fridolin Limbacher.

Heute führt Rudolf Ibald als Vorsitzender den Chor. Unter Leitung von Nicole Fuxius tragen 34 Sängerinnen und Sänger neben Kirchenmusik auch Volkslieder und Spirituals vor. Der Chor bereichert das örtliche Leben mit seinen Auftritten. Sehr beliebt ist das Advent-Mitmachkonzert. Dabei musizieren Instrumentalisten spontan auf Gitarren, Keyboards, Geigen, Flöten oder Saxophonen. Viele Vereinstouren durch Deutschland und ins europäische Ausland sorgen für schöne Erinnerungen. Denn natürlich kommt auch die Geselligkeit im Chorleben nicht zu kurz.

Young Singers sind ein klangvolles Beispiel für erfolgreiche Integration

Nicole Fuxius, Dirigentin des Lehmener Kirchenchors, hat die Kinder- und Jugendformation Young Singers gegründet. Das Besondere: In dieser Formation singen nicht nur Moselaner, sondern auch zehn Flüchtlingskinder im Alter zwischen 5 und 14 Jahren. Das Ensemble begeistert mit modernem Liedgut wie Popsongs und Gospels. „Musik ist eine Weltsprache, verbindet und kennt keine Grenzen”, erklärt Fuxius das Projekt der gelebten Integration. „Die Frage, die ich mir als Chorleiterin durchaus vorher gestellt habe, ob meine Chorprobe wohl auch funktioniert, wenn etliche Kinder teilnehmen, die gar kein Deutsch können, hat sich gleich beim ersten Mal in Luft aufgelöst. Es macht keinen Unterschied, ob ich deutschen Kindern englische oder afrikanische Lieder beibringe, die sie nicht verstehen, oder eben ausländischen Kindern deutsche Lieder. Ohne ein Wort Deutsch zu verstehen oder zu sprechen, sangen die Jungen und Mädchen von Anfang an begeistert nach.“ Beim Singen und Spielen in der Pause spielen Sprache und Herkunft ebenfalls keine Rolle. „Es ist jetzt knapp zwei Jahre her, dass in unserem 1000-Seelenort Lehmen 35 Flüchtlinge ankamen und herzlich aufgenommen wurden“, berichtet Fuxius. „Es ist beglückend zu sehen, wie schnell die Sprachkenntnisse der Flüchtlingskinder wachsen und mit wie viel Engagement, Zuverlässigkeit und Spaß die Neuen bei der Sache sind.“

Von unserem Mitarbeiter Erwin Siebenborn