Auf Fahrbahnteiler gefaren: Unfall am Moselring sorgt für Stau

Aus unserem Archiv

Koblenz

Für Stau hat am Montagnachmittag gegen 13.30 Uhr ein Unfall am Koblenzer Moselring gesorgt. Wie die Polizei berichtet, fuhr eine 44-jährige Autofahrerin aus dem Kreis Neuwied, die aus Richtung Norden kam, auf den Fahrbahnteiler am Abzweig Richtung Friedrich-Ebert-Ring auf.