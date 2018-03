Auch ohne Sommerschlussverkauf: Koblenzer auf Schnäppchenjagd

Aus unserem Archiv

Koblenz

Passend zu den steigenden Temperaturen sinken im Koblenzer Einzelhandel jetzt die Preise für Sommerwaren. Zwar gibt es eigentlich den Sommerschlussverkauf schon seit 2004 nicht mehr, doch wie schon in den Jahren zuvor dominieren auch in diesen letzten Tagen im Juli wieder rote Schriftzüge in dicken Lettern („Sale“) und Prozentzeichen die Schaufenster der Einkaufsstraßen.