Auch Hotels kämpfen mit dem Hochwasser: Die Folgen des Hochwassers

Schon zum zweiten Mal im noch jungen Jahr 2018 werden an Rhein und Mosel die Folgen eines Hochwassers beseitigt – und dabei geht es nicht nur um Schlamm und Dreck. Wenn die Flüsse über die Ufer treten, hat das auch unmittelbare wirtschaftliche Folgen, nicht zuletzt für Gastronomie und Hotellerie.

In Kaltenengers ist das Wasser des Rheins zwar näher an die Häuser und somit auch an das dort zu findende Hotel „Larus“ herangerückt. Das Geschäft beeinflusst das Hochwasser aber nicht. Foto: Andreas Egenolf

Besonders betroffen sind dabei freilich Betriebe in Ufernähe, die wie jeder Anwohner mit den Wassermassen zu kämpfen haben – die RZ hat mit Hoteliers in der Region und Tourismusexperten gesprochen, die unterschiedliche Erfahrungen schildern.

Für das Rheinhotel Arte in Remagen-Kripp beispielsweise bedeuten das Hochwasser von Anfang Januar und das zweite in den vergangenen Tagen einen spürbaren finanziellen Verlust – das Haus liegt unmittelbar am Rhein. „Im Vergleich zum Vorjahr dürfte der Umsatz nun um 15 Prozent niedriger liegen“, erklärt Geschäftsführer Uwe Schindler. Drei Tage waren das Hotel und das A-la-Carte-Restaurant beim ersten Januar-Hochwasser geschlossen und für die Mitarbeiter nur per Boot oder mit Wathose erreichbar. Auch bei der zweiten Welle gab es Einschränkungen – erneut.

Um den finanziellen Verlust für die Mitarbeiter im Rahmen zu halten, hat der Hotelier versucht, Ausfallgelder bei der Arbeitsagentur geltend zu machen, wie sie etwa als „Schlechtwettergeld“ für Handwerker gezahlt werden. „Ob unsere Angestellten einen Anspruch darauf haben, konnte uns der Mitarbeiter nicht sagen – ich sollte erst einmal die Anträge ausfüllen, und es würde dann geprüft.“ Der immense bürokratische Aufwand dafür hat den Hotelier aber zunächst einmal von diesem Plan abgehalten. Kleiner Trost: Wenigstens ist bei den Hochwässern kein Schaden an den Gebäuden oder dem Inventar entstanden. „Mit solchen Hochwässern müssen wir am Rhein immer rechnen“, so Schindler.

Zum Glück sieht es nicht flächendeckend so aus wie in Remagen, kann Christian Dübner halbwegs ruhig sagen. Der Tourismusreferent der IHK Koblenz hat in den vergangenen Wochen nur von wenigen Häusern gehört, die so stark vom Hochwasser betroffen waren: „Das liegt vor allem daran, dass wir derzeit keine Saison haben. Viele Häuser sind in Betriebsferien oder nutzen die ruhige Zeit für Investitionen. Der Betrieb ist im Moment eben stark eingeschränkt.“ Das gilt natürlich auch für Campingplätze an den Flüssen. Ein spätes Hochwasser, wie es beispielsweise im vergangenen Jahr noch Ende Mai die Mosel ereilte, kann da schon ganz anders zuschlagen. Die Tourismussaison in unserer Region dauert eben von Ostern bis zur Zeit der Weinlese.

Diesmal war es aber so, dass die allermeisten Hotels selbst dann noch erreichbar waren, als Bundesstraßen in den Flusstälern gesperrt waren – auch weil die Höchststände weit entfernt waren von den richtig schweren Hochwasserereignissen der 90er-Jahre: „Das ist dann für die Gäste vielleicht umständlich, wenn sie über die Höhe fahren müssen, aber doch gut erträglich“, schildert Dübner, der sogar hier und da gehört hat, dass das Hochwasser für manchen Gast sogar interessant war. „Hochwassertourismus darf aber natürlich nicht dazu führen, dass Autofahrer beispielsweise Sperrschilder ignorieren und sich und andere in Gefahr bringen.“

Dübners Einschätzung deckt sich mit den Eindrücken von Jochim Mehlhorn, dessen Haus, Diehl’s Hotel in Koblenz-Ehrenbreitstein, unmittelbar vom Hochwasser betroffen war: „Das hatte in diesem Jahr aber keine Auswirkungen auf das Buchungsverhalten – wenn es so früh im Jahr über Tage und Wochen so grau und trist ist wie derzeit, haben wir kaum Touristen in der Stadt. Und die Geschäftsreisenden kommen sowieso, so lange das Hotel erreichbar ist – und das war es die ganze Zeit“, sagt der erfahrene Hotelmanager, der auch Präsidiumsmitglied im Landesverband Rheinland-Pfalz des Deutschen Hotel- und Gaststättenverbands (Dehoga) ist. Auch als solcher beobachtet er, dass sich das Buchungsverhalten über die vergangenen Jahre verändert hat, dass Gäste immer kurzfristiger buchen, auch über Internetportale – und da hat das Wetter viel stärkeren Einfluss als etwa eine Hochwasserlage – selbst wenn darüber in überregionalen Medien anhaltend berichtet wird und bei auswärtigen Besuchern der Eindruck entstehen könnte, an Rhein und Mosel herrschte Katastrophenalarm.

Auch den Andernacher Hotelier Markus Fogolin, der den Familienbetrieb „Villa am Rhein“ leitet, erreichten weder in den vergangenen Tagen noch beim ersten Januarhochwasser vor drei Wochen besorgte Fragen von Gästen hinsichtlich des Hochwassers: „Der Betrieb läuft für die Saison ganz normal.“ Die Wasserstandsmeldungen vom Rhein haben laut Fogolin keine Auswirkungen auf das Buchungsverhalten potenzieller Gäste. Dafür gab es bei den zuletzt gemessenen Hochwasserständen auch keinerlei Anlass: Solange die Hochwasserschutzwand entlang der Andernacher Konrad-Adenauer-Allee die Fluten abhält, bleiben die Räume der „Villa am Rhein“ trocken. Erst wenn der Pegel über 9,20 Meter steigt und die Wassermassen über die Schutzwand hinweg auf die Grundstücke der Anrainer strömen, bekommen auch Fogolins Hotelgäste nasse Füße: „Dann würde es ,Villa im Rhein‘ heißen und nicht ,Villa am Rhein‘“, scherzt der Gastgeber.

Ebenfalls keine Einbußen durch das Hochwasser hat das Rheinhotel „Larus“ in Kaltenengers laut Geschäftsführer Robert Rünz. „Wir liegen zum Glück etwas höher“, erklärt er. Ganz sorgenfrei kann er aber die Fluten des Rheins nicht betrachten. Beim Höchststand des ersten Hochwassers im Januar habe er schon angefangen, sich Gedanken zu machen. Denn irgendwann drohen auch im „Larus“ Tiefgarage und Keller vollzulaufen. Davon ist man aber derzeit noch weit entfernt. Die Gäste kriegen vereinzelt aber mit, dass Kaltenengers von Hochwasser betroffen ist. „Es gibt Leute, die vorher anrufen, ob sie auch hinkommen können“, so Rünz.

Solche Erfahrungen hat man auch im Parkhotel „Krähennest“ in Löf gemacht, wie Aleksej Sattler, der Reservierungsleiter der Moselsternhotels, zu denen auch das „Krähennest“ gehört, erklärt. „Die meisten Gäste, die deshalb anrufen, werden durch die Berichterstattung in den Medien aufgeschreckt“, sagt Sattler. Jemandem absagen müssen die Hotelmitarbeiter aber nie, denn das „Krähennest“ liegt sehr hoch über der Mosel. Daher hat das aktuelle Hochwasser weder zu einem Rückgang der Buchungszahlen noch zu irgendwelchen anderen Einbußen geführt, wie Sattler erklärt. Sollten die Bundesstraßen überschwemmt sein, hält das Hotel alternative Anfahrtspläne für die Gäste bereit.

Wie gegenüber in Kripp, so hatten die beiden Januar-Fluten auch für Hotels auf der rechten Rheinseite in Bad Hönningen und Linz handfeste Folgen. „Beim ersten Hochwasser hatten wir 24 Zentimeter Wasser im Haus“, berichtet Marita Schmitz, die mit ihrem Mann Bertram das Park-Hotel in der Badestadt betreibt. Wenn das Wasser – ab einem Pegelstand von 8,10 Metern – in den Keller läuft, sei kein Hotelbetrieb mehr möglich, denn dort befindet sich die Küche, und der Parkplatz ist schon ab einem Stand von 7,90 Metern nicht mehr trockenen Fußes erreichbar, ergänzt Bertram Schmitz. Während das Hotel Anfang Januar – auch wegen der Aufräumarbeiten – für einige Tage geschlossen war, haben die Schmitz bei der zweiten Flut nur den Freitag vorsichtshalber für Buchungen gesperrt, für das Wochenende aber wieder Reservierungen angenommen.

Die Hotels Weinstock und Bucheneck in Linz waren unterdessen für unsere Zeitung nicht zu erreichen – weil sie geschlossen haben, sagt Charlotte Klaus von der Linzer Tourist-Info (TI). Obwohl derzeit keine Saison ist, gehen bei der TI dennoch Anfragen ein: „Viele wollen wissen, ob die B 42 befahrbar ist, und ob die Fähre fährt“, berichtet Klaus.

mko/ckk/tim/vos/mif/sm