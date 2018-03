Auch auf der Festung wird Rhein in Flammen gefeiert

Aus unserem Archiv

Ehrenbreitstein

Parallel zum Koblenzer Sommerfest an Rhein und Mosel wird auch hoch über Koblenz gefeiert: Das Café Hahn lädt zum Festungsfest ein – und das beginnt sogar einen Tag früher als das Sommerfest. Von Donnerstag, 9., bis Sonntag, 12. August, wird im Festungspark eine Bühne aufgebaut. Anders als in der Festung selbst, die am Samstag für das Feuerwerk und die Vorbereitungen ab 18 Uhr geräumt wird, ist hier keine Unterbrechung nötig. Der Eintritt zu den Konzerten ist frei.