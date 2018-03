Höflichkeit? Fehlanzeige! Nicht nur Bauarbeiter, Rettungskräfte und Polizisten sehen sich an Rhein und Mosel immer häufiger mit Beschimpfungen, Beleidigungen und gar Bedrohungen konfrontiert (die RZ berichtete). Auch in Koblenzer Amtsstuben wird der Umgangston rauer. Um aggressiven Besuchern Einhalt zu gebieten, macht die Stadt in Aushängen auf ihre „Null-Toleranz-Politik“ aufmerksam. Mit Weiterbildungen der Mitarbeiter, aber auch Notrufsystemen und zusätzlichen Sicherheitsdiensten versuchen die Behörden, mit aggressiven Besuchern umzugehen.

Ein Termin muss vereinbart werden, Unterlagen fehlen, Gebühren sind fällig – die Gründe, warum Bürger gegenüber Mitarbeitern in der Verwaltung ausfällig werden, sind vielfältig. „Die Hemmschwelle scheint bei unseren Kunden ...

Lesezeit für diesen Artikel (552 Wörter): 2 Minuten, 24 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.