Am Koblenzer Säufertreff: Bulliger Bulgare schlägt alle nieder

Er ist ein Mann wie ein Bär – spielt aber das harmlose Bärchen: Der bullige Bulgare (33) misst 2,05 Meter, wiegt 143 Kilo und hat Hände wie Bratpfannen. Er soll 2017 am Koblenzer Hauptbahnhof das Säufermilieu aufgemischt und mindestens drei Kumpane rund um die „Trinkerbäume“ verprügelt haben. Jetzt beteuert er am Koblenzer Schöffengericht seine Unschuld: Brutalos? Das waren die anderen!

Der Säufertreff am Koblenzer Hauptbahnhof: Hier, an den „Trinkerbäumen“, soll der Zwei-Meter-Mann (33) aus Bulgarien seine Kumpane verprügelt haben – und im Streit um eine Flasche Kräuterlikör ausgerastet sein.

Foto: Karges

Er habe sich nur gewehrt. Doch die Anklage wirft ihm räuberischen Diebstahl und dreifache Körperverletzung vor.

Der Bulgare kam 2014 nach Deutschland – findet aber wenig Gefallen an dessen Bewohnern: Er lässt seine Dolmetscherin im Prozess erklären, die Deutschen, die seine mutmaßlichen Prügelattacken beobachteten, würden ihn absichtlich falsch belasten, weil er kein Deutscher ist. Er habe außerdem beobachtet, wie Deutsche am Hauptbahnhof Laptops stehlen. Und die deutsche Polizei! Sie habe in seinem Verfahren große Fehler gemacht. Oberstaatsanwalt Ralf Tries greift dies auf und sagt zu Richterin Nadja Straub: „Ihm ist sicherlich die Heimreise ans Herz zu legen, wenn er sich hier nicht wohlfühlt.“

Der Bulgare räumt vor Gericht ein, drei seiner Saufkumpane verprügelt zu haben. Aber: Es sei dreimal Notwehr gewesen. Die Richterin bezweifelt das: „Merkwürdig! Sie sind zwei Meter groß und all ihren Gegnern überlegen. Warum sollten die auf sie losgehen?“ Seine rätselhafte Antwort: „Kürzlich stach mir ein Russe viermal in den Bauch.“ Er berichtet, er habe vor diesem Prozess vier Nächte nicht geschlafen, weil er so aufgeregt ist. Und er habe einem heroinsüchtigen Alkoholiker am Hauptbahnhof nicht einfach so die Faust ins Gesicht gehämmert und ihm das Jochbein gebrochen. Nein, er habe ihn erst aufgefordert, ihn in Ruhe zu lassen – und zwar viermal.

Seine schwerwiegendste Tat verübte der Bulgare laut Anklage am 13. Juli 2017, als er gerade eine 90-tägige Haft wegen Unfallflucht und Fahren ohne Führerschein abgesessen hatte: An jenem Donnerstagabend stand er um 18.50 Uhr mit seinen Kumpanen vor einer Steinbank an den „Trinkerbäumen“, einem Säufertreff am Bahnhofsvorplatz. In der Runde kreiste eine Flasche Kräuterlikör. Da war ein obdachloser Ungar, von dem heute niemand weiß, wo er steckt. Ein Russe, der sich heute angeblich an nichts erinnert. Eine schwer ADHS-kranke Gelegenheitstrinkerin. Und ein Schmächtiger, der wenig später mit blutigem Mund und geschwollenem Gesicht am Boden lag – aber trotz Ladung nicht zum Prozess gegen den Bulgaren erschien.

Wie es zur Prügelei kam, ist strittig. Der Bulgare erzählt im Prozess: Er habe die Flasche Kräuterlikör mit dem Ungarn gekauft. Dann, als sie an den „Trinkerbäumen“ becherten, sei plötzlich der Schmächtige gekommen, habe ihn grundlos geschlagen und seinen Rucksack durchwühlt. Da wehrte er sich. Doch die Gelegenheitstrinkerin erzählt eine ganz andere Geschichte vor Gericht: Sie habe den Kräuterlikör gekauft – und plötzlich sei die Flasche verschwunden. Sie fragte, wer sie hat, tastete Jacken und Hosenbeine ihrer Kumpane ab und wollte in den Rucksack des Bulgaren blicken. Der aber ging sofort auf den Schmächtigen los, schlug und trat „wie ein Irrer“ auf ihn ein.

Zu den Kuriositäten des Prozesses gehört, dass der Bulgare behauptet, er habe gar keinen Kräuterlikör getrunken, sondern nur ein Bier. Als die Richterin fragt, warum er dann nach seiner Festnahme 0,8 Promille hatte, zuckt er mit den Schultern. Und er behauptet, er habe dem Heroinsüchtigen nur auf die Nase geschlagen. Als die Richterin wissen will, warum dieser dann ein gebrochenes Jochbein davontrug, grätscht sein Anwalt dazwischen und zeigt die riesigen Hände seines Mandanten: „Damit ist es schwierig, nur die Nase zu treffen!“

Bei allen Prügeleien des Bulgaren ging es um Zigaretten, Bier oder Likör – so genau weiß das keiner mehr. Er sitzt seit Juli hinter Gittern. Sein Kontakt nach Hause brach fast ab: „Nur Mama weiß, dass ich im Gefängnis sitze.“ Der Prozess geht am Montag weiter.

Von unserem Chefreporter Hartmut Wagner