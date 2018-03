Abstieg in die Koblenzer Vergangenheit: Luftschutzstollen seit Kriegsende erstmals geöffnet

Eine Mauer, im Zweiten Weltkrieg eilig hochgezogen: Seit mehr als 70 Jahren versperrte sie den Abgang zu einem Luftschutzstollen. Was hätte sich nicht alles darin finden lassen können.

Ein Baustellenstrahler erleuchtet den ehemaligen Luftschutzstollen auf der Karthause. Als er geöffnet wurde, war er geflutet. Als das Wasser abgepumpt wurde, kam zentnerweise Munition zum Vorschein. Foto: Anke Mersmann

„Vielleicht sogar das Bernsteinzimmer“, scherzt Eva Maria Enders. Sie lacht, schließlich weiß niemand, wo das legendäre Zimmer abgeblieben ist, seit es 1945 in den Wirren des Kriegs verscholl. Immerhin kann jetzt definitiv ein Ort als potenzielle Fundstelle ausgeschlossen werden: der Luftschutzstollen auf der Karthause, genauer an der Simmerner Straße.

Natürlich hatte niemand ernsthaft daran geglaubt, in dem seit Ende des Zweiten Weltkriegs verschlossenen Bunker auf das Zimmer zu stoßen, weder Eva Maria Enders noch Mitarbeiter der Koblenzer Firma Cobau. Aber mit einer gewissen Spannung sind sie dem, was sich mehr als 70 Jahre hinter der Mauer verborgen hielt, jetzt doch entgegengestiegen. Und auch der Kampfmittelräumdienst musste anrücken. Aber der Reihe nach.

Auf dem Grundstück über dem Luftschutzstollen an der Simmerner Straße stand bis vor Kurzem das Elternhaus von Theo Enders, Jurist aus Koblenz und Ehemann von Eva Maria Enders. Das Haus ist abgerissen, die Cobau will auf dem Grundstück ein Mehrfamilienhaus errichten. Deshalb nahm sie jetzt den Luftschutzstollen genauer unter die Lupe, um ihn zu begutachten und zu vermessen: Ein Abstieg in die Vergangenheit stand an.

Der Eingang zum etwa 30 Meter langen Stollen befindet sich hinter einer Tür in der Mauer an der Simmerner Straße, die den Hang zum darüberliegenden Grundstück stützt. Hinter dieser Tür wiederum liegt der Zugang zum Schutzstollen, der seit den letzten Kriegswochen zugemauert war. Diesem Zustand setzen im Dezember Vorschlaghämmer ein Ende: Eine Treppe wurde freigelegt, die sechs Meter in die Tiefe und in den Stollen führt. Oder vielmehr zunächst in kaltes, klares Wasser: „Eineinhalb Meter hoch stand es im Stollen, als wir den Durchgang gebrochen haben“, erklärt Cobau-Bauleiter Ernst-Heinrich Schotten.

Bauleiter Ernst-Heinrich Schotten und Eva Maria Enders. Foto: Anke Mersmann

216 Kilogramm Munition

In Gummistiefeln stehen er und Eva Maria Enders auf dem noch immer schlammigen Boden des Stollens. Hier und da ist noch Wasser in Pfützen, Reste dessen, das den Gang mit seiner aus rotem Backstein zum Gewölbe gemauerten Decke flutete. Es musste abgepumpt werden, und je weiter es sank, desto mehr gab es die Hinterlassenschaften der Nationalsozialisten preis: einiges Gerümpel, alte Stühle, einen Tisch – und jede Menge Munition. Patronen beispielsweise, Panzerabwehrwaffen – sogenannte Panzerschrecks –, Handgranaten, Gewehre, Pyrotechnik und mehr kamen zutage. Der Kampfmittelräumdienst rückte an, er hatte gut zu tun: Gut 216 Kilogramm Munition mussten weggeschafft werden.

Mit einer solchen Menge hatten weder Schotten noch Eva Maria Enders gerechnet, auch wenn sie geahnt hatten, auf Munitionsreste und Waffen zu stoßen: „Wir haben direkt oben am Eingang etwas gefunden. Da dachten wir schon, dass noch mehr kommt“, erzählt sie. Ein aufregender Moment. Der Stollen stand da noch komplett unter Wasser, was er noch barg, sollte sich erst noch zeigen. Laut Schotten ging von der gefundenen Munition zu keiner Zeit Gefahr für die Anwohner aus.

Inzwischen ist der Stollen leer geräumt, ein Baustellenstrahler erleuchtet den Gang, an dessen Ende sich eine weitere Treppe befindet. Sie führt hinauf zu einem zweiten Ausgang. Er ist allerdings nach wie vor so vermauert, dass er von der Simmerner Straße nicht ersichtlich ist.

Ältere Karthäuser, berichtet Eva Maria Enders, haben ihr erzählt, wie sie während der Bombardements auf Koblenz in dem Stollen Schutz suchten. Gebaut wurde er gegen Ende des Zweiten Weltkriegs, wie der Militär- und Heimathistoriker Wolfang Gückelhorn aus Bad Breisig weiß. Er hat sich intensiv mit den Koblenzer Bunkern befasst, 2008 veröffentlichte er die Dokumentation „Die Koblenzer Luftschutzbunker im alliierten Bombenhagel“, in der er auch über den Stollen an der Simmerner Straße schreibt. Betreten konnte er ihn nie, die Mauer hielt Gückelhorn außen vor.

Der „Wetterbunker“

Beim Bau, schreibt er, wurde eine Wasserquelle angestochen, die den Stollen oft flutete. Wer während der Luftangriffe Schutz in dem Stollen suchte, musste seiner Erkenntnis deshalb auf Stegen ausharren. Der Stollen wurde auf dem Grundstück des damaligen Koblenzer Polizeipräsidenten August Wilhelm Wetter in den Hang getrieben, er wurde deshalb auch „Wetterbunker“ genannt. Und bei Kriegsende, so Gückelhorn, nutzte der Kommandant von Fort Konstantin, Hauptmann Burri, den Stollen kurzzeitig als Gefechtsstand. So lässt sich die Masse an Munition erklären: Als die Alliierten anrückten, wird wohl eilig die Mauer am Zugang zum Stollen hochgezogen worden sein. Waffen und Munition blieben versteckt, versanken mit den Jahren im Wasser und in der Vergessenheit.

Dieses Geheimnis hat der Stollen nun preisgegeben, womit er sich als durchaus aufregendes Projekt für das Ehepaar Enders, zu deren Besitz der Stollen jahrelang gehörte, und für die Cobau entwickelt hat. „Mit einem Luftschutzbunker haben wir auch nicht alle Tage zu tun“, sagt auch Cobau-Prokurist Carsten Diedicke. Für die Statik des Neubaus ist der Stollen seiner Aussage nach übrigens nicht von Bedeutung, er muss nicht zugeschüttet werden. Zugänglich bleibt er allerdings auch nicht: Alsbald soll der Treppenabgang wieder versperrt werden. Eine Mauer ist geplant. Nur dass hinter ihr keine Geheimnisse aus der Vergangenheit mehr liegen. Und definitiv auch nicht das Bernsteinzimmer.

Von unserer Redakteurin Anke Mersmann