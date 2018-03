Abschied: Arzheimer Kirchenchor singt ein letztes Mal

Vermutlich werden ein paar Tränchen fließen beim letzten Auftritt des Kirchenchors am Samstag in der Vorabendmesse ab 18 Uhr. Danach werden sicher noch viele der Sängerinnen und Sänger in der Auszeit-Ecke der Arzheimer Kirche zusammensitzen. Vielleicht werden sie auch den „Kleinen grünen Kaktus“ anstimmen, kein Kirchenlied, aber es hat den Sängern besonders viel Freude gemacht, es zu singen. Und dann werden sie auseinandergehen. Der Kirchenchor Cäcilia Arzheim ist dann Geschichte.

Fast hätte er es noch geschafft, 120 Jahre alt zu werden. Aber die Mitglieder haben einstimmig entschieden, aufzuhören. „Solange es noch erhobenen Hauptes geht“, sagt Beate Vogt. Gemeinsam mit Jolanda Heukäufer und Ellen Parsch sitzt sie am Tisch und blättert in den Ordnern. Eine lange, eine gute Geschichte hat der Chor. Aber es wurde immer schwieriger. Und dann im vergangenen Jahr kam der entscheidende Moment. Beim Einsingen in der Kirche, als man zum Sterbeamt eines ehemaligen Vorsitzenden singen wollte, waren es zu wenig Sängerinnen – und vor allem zu wenig Sänger. Von den ohnehin wenigen Männern fehlten an diesem Tag einige. „Unsere Chorleiterin hat gesagt: ,So singe ich nicht mit euch‘“, erinnert sich Beate Vogt. „Das klang furchtbar.“ Für den sechsköpfigen Vorstand ein Alarmsignal. Und auch die außerordentliche Mitgliederversammlung kam einstimmig zu dem Schluss: Der Chor hat keine Zukunft, er wird aufgelöst.

Beim Weihnachtskonzert in der Pfarrkirche St. Aldegundis war der Chor noch einmal im Einsatz. Doch es werden immer weniger aktive Sänger, und das Durchschnittsalter liegt bereits bei 73 Jahren. Foto: Michael Merz

Leicht fällt das den Aktiven, rund 20 an der Zahl, nicht. „Aber das Durchschnittsalter ist 73 Jahre, das wird ja nicht besser“, sagt Vorsitzende Jolanda Heukäufer, die mit ihren 64 Jahren gemeinsam mit Schriftführerin Beate Vogt (57) und Beisitzerin Ellen Parsch (56) zu den jungen Hüpfern zählt. Das Problem sind dabei weniger die Proben donnerstagabends als die Auftrittstermine. Denn immer weniger Leute wollen sich zeitlich so binden, dass sie immer an den Feiertagen in der Kirche singen müssen.

Das scheint insgesamt eines der Hauptprobleme der Kirchenchöre zu sein, bestätigt Dekanatskantor Peter Stilger: „Heutzutage sind immer weniger Menschen bereit, sich langfristig an einen Chor zu binden beziehungsweise die zahlreichen Wochenendtermine, die ein klassischer Kirchenchor nun einmal hat, wahrzunehmen.“ Gründe sieht Stilger vor allem in den veränderten Lebensgewohnheiten der Menschen, aber auch in der nachlassenden religiösen Bindung.

Beate Vogt (von links), Jolanda Heukäufer und Ellen Parsch blättern wehmütig in den alten Büchern und Ordnern. Der Kirchenchor Cäcilia Arzheim hört nach fast 120 Jahren auf. Heute ist das letzte Konzert. Foto: Doris Schneider

Dabei ist das Singen selbst sogar durchaus angesagt, beobachtet Stilger. „Hier erleben wir seit drei Jahren wieder einen deutlichen Aufwärtstrend. Das zeigt sich vor allem bei anspruchsvollerer Chorliteratur unter professioneller Leitung. Der heutige Chorsänger ist mobil und sucht sich den Chor aus, der seinen Interessen entspricht.“

Das werden vielleicht auch einige Sängerinnen und Sänger aus dem Arzheimer Kirchenchor tun. Nicht zu singen, das können sich Ellen Parsch, Beate Vogt und Jolanda Heukäufer nämlich gar nicht vorstellen: „Singen, das tut der Seele gut“, sagt Ellen Parsch, und die beiden anderen nicken zustimmend. Und es ist gemeinschaftsstiftend: Wunderschöne Ausflüge haben die Chormitglieder gemacht und oft auch dabei spontan mit anderen zusammen gesungen. Das überwindet Grenzen und Fremdheit. „Und es ist gut für den Kopf, das ist ganz schön anspruchsvoll“, sagt Ellen Parsch.

Vielen aktiven Sängern wird die Gemeinschaft sehr fehlen, sind die drei Vorstandsfrauen überzeugt. Denn auch nach den Proben saß man immer noch zusammen, erzählte, was es Neues gibt. In jüngster Zeit im Pfarrhaus, seitdem es keine Wirtschaft mehr in Arzheim gibt. Nun fällt ein weiterer Mosaikstein des Gemeinschaftslebens weg. Viele werden ihm lange nachtrauern. Allerdings will der Chor wenigstens einmal im Monat einen Stammtisch machen. Vielleicht wird ja auch dabei gesungen. Der kleine grüne Kaktus zum Beispiel.

Von unserer Redakteurin Doris Schneider