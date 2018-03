Überfall auf Shisha-Bar: SEK schlägt in Kaltenengers zu

Das Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei war am MIttwoch in Kaltenengers im Einsatz. Was steckt hinter dem Einsatz? Die Staatsanwaltschaft Koblenz ermittelt.

Beamte des SEK waren in Kaltenengers im Einsatz. Foto: Uwe Schumann

Zu einem Einsatz des Spezialeinsatzkommandos (SEK) der Polizei ist es am Mittwoch in Kaltenengers gekommen. Wie auf Fotos zu sehen ist, drangen mehrere maskierte und bewaffnete Beamte dabei in ein Haus in der Hauptstraße ein. Wie die Staatsanwaltschaft Koblenz auf Anfrage der RZ informierte, stand der Einsatz im Zusammenhang mit dem Überfall auf eine Shisha-Bar in Koblenz Anfang Januar.

„Bei dem heutigen Einsatz konnte aufgrund eines am 7. Februar 2018 erlassenen Haftbefehls ein weiterer Beschuldigter vorläufig festgenommen werden“, erklärte Oberstaatsanwalt Thomas Büttinghaus am Mittwochabend. Am Donnerstag soll der Festgenommene dem Haftrichter vorgeführt werden. „Das Tatmotiv und die Hintergründe der Tat bedürfen noch weiterer Aufklärung“, so Büttinghaus, der um Verständnis dafür bittet, dass die Staatsanwaltschaft aus ermittlungstaktischen Gründen derzeit keine weiteren Auskünfte geben kann.

Hintergrund: Der brutale Überfall auf die Shisha-Bar ereignete sich am 3. Januar. Vor Kurzem hatte die Staatsanwaltschaft darüber informiert, dass der Überfall wohl als „Ausfluss von Revierstreitigkeiten“ zweier Rockervereinigungen zu sehen ist. Im Januar war es in diesem Zusammenhang an mehreren Orten im nördlichen Rheinland-Pfalz zu einer umfangreichen Razzia gekommen.

vos