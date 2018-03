Überfall auf Post in Urmitz: So überführte das Gericht die Räuber

Sie kamen auf Fahrrädern, trugen Strumpfmasken und drohten mit einer Schrotflinte – wenig später flüchteten sie mit 19.600 Euro Beute: Mitte 2015 plünderten zwei Schwerkriminelle den Tresor einer Postfiliale in Urmitz. Jetzt hat das Landgericht Koblenz die Männer wegen schweren Raubes zu langen Haftstrafen verurteilt.

Der Tatort des Raubüberfalls: Mitte 2015 plünderten zwei Schwerkriminelle (54, 55) den Tresor der Postfiliale in Urmitz – direkt gegenüber der Bushaltestelle „Hofacker“ der Linie 354. Jetzt hat das Landgericht Koblenz beide Räuber zu langen Gefängnisstrafen verurteilt.

Foto: Damian Morcinek

Der Haupttäter (54), ein massiv vorbestrafter Koblenzer Familienvater, muss sechs Jahre ins Gefängnis – dann in Sicherungsverwahrung. Er schlug zu Prozessende die Hände über dem Kopf zusammen und erklärte: „Ich habe nichts getan!“ Sein Komplize (55) muss fünfeinhalb Jahre in Haft und kommt danach frei.

Es gibt keine klaren Beweise dafür, dass die beiden Schwerkriminellen den Überfall verübten. Doch der Vorsitzende Richter Martin Schlepphorst nannte im Prozess viele Indizien, auf die er und seine vier Richterkollegen ihr Urteil stützen. Demnach verübten die Räuber den Überfall so: Am 28. Mai 2015 fahren sie um 17.30 Uhr mit Fahrrädern zur Postfiliale in der Hauptstraße 5, ziehen Strumpfmasken über und stürmen den Laden. Der Haupttäter fordert Geld von der Kassiererin (58), sein Komplize bedroht sie mit einer mutmaßlich nicht funktionierenden Schrotflinte. Sie plündern die Kasse und den Tresor, drängen die Kassiererin, bis 100 zu zählen, und flüchten. Sie radeln zur Urmitzer Eisenbahnbrücke, werfen ihre Masken und Fahrräder weg. Dann fahren sie mit einem Auto davon.

Beide Männer standen seit November vor Gericht und beteuerten ihre Unschuld. Aber die Richter vernahmen gut zehn Zeugen, ließen mehrere Gutachten erstellen und den Film der Überwachungskamera aus der Postfiliale zeigen. Am Ende erklärte der Vorsitzende Richter, es sei zwar theoretisch möglich, dass der Überfall anders ablief und die Verurteilten nicht die Täter waren – aber das sei „wahnsinnig unwahrscheinlich“.

Vier wichtige Indizien, auf die das Gericht sein Urteil aufbaut: Erstens haben die beiden Verurteilten große Ähnlichkeit mit den beiden Männern aus dem Film der Überwachungskamera. Zweitens fand die Polizei kurz nach der Tat an der Eisenbahnbrücke zwei Fahrräder und zwei Masken – am Griff eines Fahrrades war die DNA-Spur des Haupttäters, in einer Maske eine Schuppe des Komplizen. Drittens stellten die Ermittler in der gemeinsamen Wohnung der Männer ein T-Shirt und Turnschuhe sicher – beides hat laut dem Vorsitzenden Richter „frappierende Ähnlichkeit“ mit der Tatkleidung der Räuber. Viertens wurde der Haupttäter bereits kurz vor der Tat von der Polizei beschattet und war mit seinem Auto mehrfach nahe der Postfiliale unterwegs.

Die Anwälte der Verurteilten plädierten auf Freispruch. Sie halten die belastenden Indizien für nicht ausreichend, um zwei Menschen jahrelang einzusperren. Sie betonten, dass beide Verurteilte aus dem kriminellen Milieu stammen. Darum sei es möglich, dass die wahren Täter ihnen eine Falle stellten, das Fahrrad und die Maske mit ihrer DNA markierten und dann an der Eisenbahnbrücke ablegten. Außerdem sprächen beide Verurteilte einwandfrei Deutsch – doch laut der Kassiererin hatte ein Täter einen osteuropäischen Akzent. Hier hielt der Vorsitzende Richter dagegen: „Einen Akzent kann man vortäuschen.“ Die Anwälte können das Urteil per Revision anfechten.

Von unserem Chefreporter Hartmut Wagner