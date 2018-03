Zurück bis 1890: Fastnachtsbilder aus längst vergangenen Zeiten

Fassenacht am Rhein: Seit jeher versteht man die Narretei in Oberwesel ganz besonders zu feiern.

Der Rosenmontagszug im Jahre 1908 zeigt den Motivwagen „Weinfabrik“ unter dem Motto „des Weinpanschers Ende“. Repro: Werner Klockner Foto: Werner Klockner

Beim Sammeltassen-Erzählcafé am Dienstag, 6. Februar, von 15 bis 17 Uhr im Kulturhaus, wird Werner Klockner die Oberweseler Fastnacht mit seinen Kappensitzungen, Umzügen und seiner Straßenfastnacht kurzweilig und unterhaltsam in den Blick rücken und auch an längst vergessene Zeiten erinnern.

Klockner, dessen Opa selbst Karnevalspräsident war, hat dazu alte Fotos gesammelt und seit Ende der 1960er-Jahre viele tolle Motive und Momente selbst mit der Kamera festgehalten.

In seiner bunten Bilderschau geht Werner Klockner bis in das Jahr 1890 zurück. Die Besucher erwartet ein „närrischer“ Streifzug, der sicherlich so manche Anekdote wieder wachruft. Das Sammeltassen-Gedeck bitte nicht vergessen, denn es gibt wie immer reichlich Kaffee und Kuchen und viel zu erzählen. Der Eintritt beträgt 8 Euro inklusive Kaffee und Kuchen.

Karten gibt es im Kulturhaus Oberwesel sowie im Internet unter www.kulturhaus-oberwesel.de/veranstaltungen, ferner über die Ticket-Hotline von Ticket Regional unter 0651/97 90 777 (Montag bis Samstag zwischen 9 und 20 Uhr) und an allen Vorverkaufsstellen von Ticket Regional.