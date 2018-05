Zu den Nachfahren der Auswanderer, die im 19. Jahrhundert ihre angestammte Hunsrücker Heimat in Richtung Brasilien verließen, gehört Solange Hamester Johann. Die brasilianische Lehrerin aus dem Bundesstaat Rio Grande do Sul hat sich der Pflege des Hunsrigger Platts verschrieben. Das ist die Sprache, die von vielen nachfolgenden Generationen der Auswanderer über 150 Jahre nach ihrer Ankunft in der neuen Heimat immer noch gesprochen wird.

Der genaue Umfang der Auswanderung aus dem Kreis Simmern lässt sich nicht feststellen. Man kann sie drei Phasen unterteilen. Die erste Welle verließ zwischen 1823 und 1828 ihre angestammten Dörfer. ...

Lesezeit für diesen Artikel (578 Wörter): 2 Minuten, 30 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.