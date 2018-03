Welterbe meldet Land unter

Der Rhein macht sich breit und überflutet Straßen, Wege und Unterführungen. Zwei Fähren fahren nicht mehr

Hochwasser am Mittelrhein II 1 von 18 "St. Goarer Probleme lösen sich im Wasser auf. Ob sie nochmal auftauchen?", fragt unser Leser Bertil Mensebach süffisant. Die Probleme um die Baustelle des Rheinbalkons werden wieder auftauchen, so viel dürfte sicher sein. Foto: Bertil Mensebach 2 von 18 Die Schiffsanleger am Oberweseler Rheinufer ragen noch aus dem Wasser. Foto: Denise Bergfeld 3 von 18 Nur die Bahngleise in Oberwesel sind nicht überspült. Foto: Denise Bergfeld 4 von 18 Am Goldenen Pfropfenzieher in Oberwesel bekommt man auch nasse Füße. Foto: Denise Bergfeld 5 von 18 Das Wasser steht in den Straßen in Oberwesel. Foto: Denise Bergfeld 6 von 18 Am Sonntagnachmittag ist die Fußgängerunterführung am Oberweseler Ochsenturm überspült. Foto: Denise Bergfeld 7 von 18 Die beiden Autos bei Oberwesel stehen vor Hochwasser geschützt. Foto: Denise Bergfeld 8 von 18 Seit Freitag machen die Bauhöfe am Mittelrhein kräftig Überstunden. Steganlagen müssen aufgebaut werden, die Blumenbeete mit den Zwiebeln der Frühlingsblüher werden zum Schutz vor den Fluten mit Tannenreisig und Stahlmatten abgedeckt, Mülltonnen demontiert und Sitzbänke entfernt. Foto: Suzanne Breitbach 9 von 18 Der Rad- und Spazierweg parallel zur Bundesstraße 9 im Stadtzentrum von Oberwesel ist seit Samstagvormittag überflutet. Die Bundesstraße 9 ist am Samstagnachmittag voll gesperrt worden. Die Umleitung ist ausgeschildert. Und in St. Goar wird die Steganlage zur Personenfähre „Felix“ nach St. Goarshausen in den nächsten Stunden für eine weitere Einschränkung der linksrheinischen Bundesstraße führen. Foto: Suzanne Breitbach 10 von 18 Die Bahnunterführungen für Autos und Fußgänger sind fest in Hochwasserhand. Foto: Suzanne Breitbach 11 von 18 Die Wasserspiele auf der Bundesstraße 9 bei Oberwesel haben am Samstagmorgen begonnen. Und der Hochwassertourismus beginnt allmählich. Die Fußgängerbrücke Höhe Bahnhof Oberwesel ist prädestiniert für gute Ausblicke. Foto: Suzanne Breitbach 12 von 18 Die Loreley-Fähre St. Goar- St. Goarshausen hat die Parkposition bei Hochwasser erreicht. Es wird nicht mehr lange dauern, bis der Parkplatz vom Wasser komplett eingenommen worden ist. Nach den Kollegen in Boppard ist die St. Goarer Fähre die zweite Fähre, die wegen Hochwasser ihren Dienst vorübergehend einstellen musste. Die Fähren am Mittelrhein haben sich zu einem Verbund zusammen geschlossen. Unter www.faehrbund.de ist zu erfahren, welche Fähre noch planmäßig fährt. Foto: Suzanne Breitbach 13 von 18 Am stärksten trifft das Hochwasser wahrscheinlich wieder die Innenstadt von St. Goar. Die Geschäfte wurden seit Freitag geräumt und das Inventar hochgestellt. Stahlplatten und eine Abdichtung mit Silikon oder Bauschaum soll die Geschäftsräume vor den Fluten schützen. Foto: Suzanne Breitbach 14 von 18 Am Samstagnachmittag wurde der Quickdamm vorbereitet. Er soll die Innenstadt von St. Goar vor den Fluten des Rheins schützen. Mit Rheinwasser wurde der mobile Damm gefüllt. Foto: Suzanne Breitbach 15 von 18 Es hat nicht lange gedauert, bis das Campingplatzgebäude im Bopparder Hamm von den Fluten heimgesucht worden ist. Foto: Suzanne Breitbach 16 von 18 Wo sonst Autos in der Bopparder Rheinallee geparkt werden, herrscht seit Samstagmorgen gähnende Leere. Noch nicht einmal Schwäne oder Enten haben sich in die Seenlandschaft zwischen den Bäumen verirrt. Foto: Suzanne Breitbach 17 von 18 Vor der braunen Flut schützt sich das Hotel Bellevue an der Bopparder Rheinfront. Der Haupteingang ist hermetisch abgeriegelt, das Hotel über den Hintereingang in der Eltzerhofstraße erreichbar. Foto: Suzanne Breitbach » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Dauereinsatz für die Menschen am Mittelrhein, die örtlichen Bauhöfe, Feuerwehr und Polizei. Am Wochenende stellte sich schnell heraus, dass die Pegel schneller stiegen, als zunächst angenommen. Der Rhein trat über die Ufer, die Menschen räumten ihre ebenerdig gelegenen Wohnungen leer und sicherten Geschäftsräume gegen die Fluten. Doch der Pegel stieg unaufhörlich an. Erst am Sonntagabend soll der Scheitelpunkt erreicht werden.

Im Verlauf des Sonntags stieg der Wasserstand zwar noch, aber langsamer. In St. Goar war daher keine Prognose zu treffen, ob der aufgestellte, 60 Zentimeter hohe Quickdamm am Sonntagabend überflutet werden würde oder nicht. Gegen 16 Uhr meldete der Pegel Kaub 671 bis 683 Zentimeter. Der Wasserstand näherte sich bedrohlich der 7-Meter-Marke. Die Verantwortlichen von Feuerwehr und Bauhof hofften noch am Mittag, dass St. Goar mit einem blauen Auge davonkommt und das Zentrum nicht vollläuft. Das Bangen der Hausbesitzer und Gewerbetreibenden ging zu dem Zeitpunkt also weiter.

Bewährt hat sich in St. Goar beim ersten Hochwasser nach dem Umbau der B 9 auf jeden Fall, dass die Fahrbahn in Höhe des Marktplatzes um einige Zentimeter höher gelegt worden ist und dadurch nicht so schnell überflutet wurde wie in der Vergangenheit. Die Anhebung der Fahrbahn um einige Zentimeter habe sich als sinnvolle Investition erwiesen, hieß es bei einer der zahlreichen Lagebesprechungen der Einsatzkräfte in St. Goar.

Diese sind bereits seit Freitag im Dauereinsatz. Die Bauhofsmitarbeiter begannen damit, Mülleimer und Parkuhren zu demontieren, Sitzbänke in höhere Regionen zu transportieren und Steganlagen aufzustellen, damit die Menschen am Mittelrhein, die im Hochwassergebiet leben und arbeiten, ihre Häuser verlassen konnten.

An der längsten Promenade am Mittelrhein, in Boppard, war die Gärtnerkolonne damit beschäftigt, die im Herbst gepflanzten Blumenzwiebeln, die im Frühjahr ihre Pracht entfalten sollen, gegen die Fluten zu sichern. Mit Tannenzweigen und Stahlmatten wurden die zahlreiche Beete an der kilometerlangen Front von Boppard geschützt. In der Niedersburg und in der Karmeliterstraße wurden Steganlagen aufgebaut. Element für Element werden von den Bauhoffahrzeugen be- und entladen und von Hand Stück für Stück aufgestellt.

In Boppard kam am Wochenende das Wasser auch der Kurfürstlichen Burg immer näher. Museumsleiter Frank Schröder und Hausmeister Kevin Brück haben den Haupteingang erstmals hochwassersicher verschlossen. Wie gut, dass die Heizung und Technik der Burg nicht auf der Rheinseite, sondern Richtung Burgplatz platziert ist.

Die Schifffahrt wurde zunächst bis Bad Salzig eingestellt. Nur ein Containerschiff hatte an der Reede Bad Salzig festgemacht, am Samstag waren es dann zwei. Die Kapitäne der Rheinschifffahrt beeilten sich, die Hochwasserzone am Mittelrhein noch rechtzeitig zu passieren, um nicht festzuliegen, bis die Wasserschutzpolizei die Schifffahrt wieder frei gibt.

Die Autofähre Boppard machte bereits am Freitagnachmittag um 17 Uhr ihre vorübergehend letzte Überfahrt. Die Autofähre St. Goar zog dann am Samstag nach und stellte ihren Betrieb ein. Im Internet konnten Autofahrer noch erfahren, wo und wie lange sie noch auf die andere Rheinseite gelangen konnten.

Schüler, die am anderen Rheinufer zur Schule gehen, könnten mit einem blauen Auge davonkommen. Sie haben noch Weihnachtsferien. Bis zum Schulanfang am Mittwoch dürften sie wieder mit der Fähre über den Rhein gelangen.

Leidtragende sind die vielen Berufspendler und Handwerker, die lange Umwege in Kauf nehmen müssen, weil zwischen Koblenz und Wiesbaden keine weitere Brücke zur Verfügung steht. Berufstätige müssen mehr Zeit einkalkulieren für ihren Weg zur Arbeit, denn viele können ihre gewohnten Auto-Stellplätze wegen des Hochwassers nicht benutzen und parkten ihre Fahrzeuge in höheren Lagen, wo die Autos vor den Fluten sicher sind. Nur in Oberwesel parkte am Samstagmittag noch ein Pkw am Bahndamm, während Einheimische und Urlauber rechtzeitig vorgesorgt hatten.

Im Hafen Hunt in St. Goar-Fellen und im St. Goarer Stadthafen liegen die Sportboote friedlich an der Steganlage. Der große Busparkplatz am Stadthafen ist von den Fluten des Rheins heimgesucht worden, der vordere Parkplatzbereich Richtung Ufer ist nicht mehr nutzbar. Die tiefer liegenden Bahnunterführungen sind von den Wassermassen schnell geflutet worden. Der Oberweseler Bauhof hat mit rot-weißem Flatterband die Unterführungen gesperrt.

Bereits am Freitagabend hat das Technische Hilfswerk aus Simmern auf Anforderung der Deutschen Bahn in der Unterführung am Bahnhof einen Hochwassersteg installiert. „Durch den zu erwartenden Wasserstand des Rheins sorgen wir mit dieser Maßnahme vor, damit die Bahnreisenden in Oberwesel auch bei steigendem Pegel trockenen Fußes das Gleis wechseln können“, teilte das THW am Freitag unserer Zeitung mit.

Stege montiert wurden am Samstag ab 16 Uhr auch an der Personenfähre „Felix“ zwischen den Schwesterstädten St. Goar und St. Goarshausen. Die B 9 wurde zwischen St. Goar und Oberwesel voll gesperrt. Eine Umleitung wurde ausgeschildert. Nach einer Lagebesprechung im Feuerwehrgerätehaus war man sich am Samstag in St. Goar schnell einig, den Quickdamm zum Schutz der Innenstadt aufzustellen. Zügig machten sich die Freiwilligen der Feuerwehren St. Goar, Biebernheim und Werlau an die Arbeit. Allerdings konnte niemand genau vorhersagen, wie hoch die Fluten im Verlauf des Sonntags noch steigen würden. Man konnte nur abwarten. Die Polizei Boppard meldete am späten Sonntagnachmittag keine besonderen Vorkommnisse. Die Sperrung der B 9 zwischen St. Goar und Oberwesel hat nach wie vor Bestand, ansonsten habe es noch keine weiteren Probleme gegeben heißt es.

Von unserer Reporterin Suzanne Breitbach