Wasserstand sinkt am Mittelrhein – Mit "Felix" ans andere Ufer [Update]

Das Schlimmste scheint zwischen Oberwesel und Boppard in Sachen Hochwasser überstanden zu sein. Seit Mittwochmorgen ist die Schifffahrt bei Bingen wieder freigegeben, erklärte die Revierzentrale Oberwesel. Und was die Kinder besonders freuen wird: Auch der Schulweg ist gesichert – nix mit "hochwasserfrei".

Wenn auch der Wasserstand nur langsam sinkt – innerhalb von 33 Stunden insgesamt 40 Zentimeter – die Aufräumarbeiten der Bauhöfe und Hausbesitzer haben begonnen. Kräftig wird mit Wasser die Hinterlassenschaft des Rheins beseitigt.

Der Quickdamm in St. Goar hat den Fluten Stand gehalten. Am Dienstagmorgen konnte der Bauhof endgültig Entwarnung geben und jeweils zwei 15 Meter lange Elemente entfernen. Verblieben sind noch 25 Meter Quickdamm, die den letzten Rest der Innenstadt vor einem Eindringen des Hochwassers schützen. Bei leicht sinkendem Pegel dürfte der Quickdamm bald ebenfalls vom Bauhof entfernt werden.

Die Bauhofmitarbeiter in St. Goar haben am späten Dienstagvormittag mit den Reinigungsarbeiten der ersten Quickdammelemente begonnen. Diese haben wertvolle Dienste geleistet und trocknen jetzt auf der Mauer vor der Rheinfelsschule und vor der Rheinfelshalle.

Mit der Personenfähre Felix und einer ausgeklügelten Steganlage erreichen Fahrgäste trocknen Fußes ihr Ziel in St. Goarshausen oder in St. Goar. Foto: Suzanne Breitbach

Seitdem die Autofähre Loreley am vergangenen Samstag ihren Betrieb wegen Hochwassers vorübergehend einstellen musste, übernimmt die Personenfähre „Felix“ den Personenverkehr zwischen den Schwesterstädten St. Goar und St. Goarshausen.

Einer der Fahrgäste ist Andreas Rebner, der als Fahrdienstleiter bei der Deutschen Bahn arbeitet. Er nutzt gern das Felix-Angebot, ansonsten müsste er 90 Kilometer Umweg zur Arbeit in Kauf nehmen. Täglich von 5.30 bis 21 Uhr setzt die Personenfähre mit ihrer Zwei-Mann-Besatzung die Menschen ans andere Rheinufer über. Anstatt auf den Schiffsverkehr auf dem Rhein zu achten, gilt derzeit die ganze Aufmerksamkeit der Besatzung dem Treibholz, das bei Hochwasser vermehrt in den Fluten schwimmt. Eine Havarie mit schwimmendem Holz wäre nicht gut.

Zu finden ist die Steganlage zur Personenfähre in St. Goar ganz einfach: Die Fahrgäste gehen den Weg zwischen Kirche und Finanzamt am Marktplatz hinauf, biegen nach links ab und nehmen dann die dritte Gasse links. Zwischen zwei Hauswänden führt der schmale Steg direkt zur Personenfähre.

Und diesen Weg werden auch die Schulkinder nehmen müssen, wenn sie am Mittwoch nach Ende der Ferien wieder auf die andere Rheinseite müssen. Anstatt bequem an Bord der Fähre zu laufen, müssen sie etwas früher als sonst einen kleinen Schlenker durch die Altstadt von St. Goar gehen, um die Steganlage zum „Felix“ zu erreichen. Gesichert sind die Fußgänger mit einem beidseitigen Geländer. Dennoch wird es wohl einiges Gedränge geben.

Zum Wasserstand: Am Pegel Kaub wurden am Dienstagmittag 641 Zentimeter gemessen. Für Mittwoch sind 580 bis 610 Zentimeter zu erwarten, und am Donnerstag sagen die Experten 513 bis 557 Zentimeter voraus. sub

[Update, Mi 10 Uhr] Nach dem tagelangem Hochwasser dürfen bei Bingen wieder Schiffe auf dem Rhein fahren. „Die Schifffahrt ist wieder freigegeben“, erklärte die Revierzentrale Oberwesel am Mittwochmorgen. Der Wasserstand fiel bei Bingen in der Nacht auf Mittwoch fast zwanzig Zentimeter unter die Hochwassermarke II von 4,90 Meter.

Das Hochwassermeldezentrum Rhein rechnet damit, dass mindestens bis Donnerstagmittag das Wasser noch weiter zurückgeht. Das gilt auch für die Gebiete entlang des Mittelrheins und am Oberrhein.

Die Lage könnte sich noch weiter entspannen. Der Deutsche Wetterdienst (DWD) in Offenbach rechnet zwar noch mit vielen Wolken, regnen soll es am Donnerstag und Freitag aber nur wenig.

