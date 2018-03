Wasser und Windwurf prägen Winterwald

Außergewöhnlich viel Regen, fehlender Frost und zwei Stürme geben den Forstleuten im Rhein-Hunsrück-Kreis neue Aufgaben auf. Auf die Waldbesitzer kommen aufgrund des ungewöhnlichen Winters auch Mehrkosten zu. „Seit einem Vierteljahrhundert bin ich hier Forstamtsleiter“, meint der Bopparder Dr. Gerhard Loskant, „aber einen so nassen Winter wie jetzt habe ich noch nicht erlebt.“

Allein im Lingerhahner Wald sind mindestens 100 Bäume umgefallen. Sie sollen bis zum Frühjahr aufgearbeitet sein.

Foto: Uwe Schikorr

Seit vergangenem November haben zahllose Regenfälle die Waldböden buchstäblich bis zum Rand gefüllt. Auch hat sich kein richtiger Frost eingestellt. „Die Hälfte der Niederschläge fällt nun einmal in dieser Zeit“, so der Simmerner Forstamtskollege Uwe Schikorr, „solange die Böden aber nicht durchfrieren, sind die Rückegassen auf der Hunsrückebene regelmäßig nicht befahrbar“. In dieser Jahreszeit wird üblicherweise das Laubholz gefällt.

Wegen der Nässe kann das Holz nicht an die Wege gerückt werden

Die Fällarbeiten sind einigermaßen vorangeschritten, aber das Holz kann nicht an die Wege gerückt werden zum Verkauf. Auch auf das Brennholz müssen viele Bürger noch warten.

An manchen Tagen ist selbst das Fällen nur in Hanglagen möglich, so morastig sind in vielen Waldbeständen die Böden. Insgesamt läuft die Arbeit im Wald zur Zeit überhaupt nicht so rund wie gewünscht. Die Stürme Burglind und Friederike hatten darum leichtes Spiel, als sie über das Land zogen. Die nassen Waldböden geben den Baumwurzeln nur wenig Halt. Der Landkreis blieb trotzdem einigermaßen verschont. Etwa 9000 Kubikmeter – Förster sagen dazu Festmeter – Windwurf schätzen die Forstleute.

Das macht am Gesamteinschlag der Waldbesitzer etwa zehn Prozent aus. Die Aufarbeitung von Windwurfholz ist aber besonders gefährlich, das Holz steht unter Spannung und die Wurzelteller kippen gerne. Schwere Forstmaschinen müssen die Arbeit mit Seilen und Kränen unterstützen.

Die Mehrkosten der Aufarbeitung und Bruchschäden belaufen sich im Vergleich zu einer planmäßigen Nutzung auf mindestens 25 Euro je Festmeter, häufig viel mehr. Dazu kommen noch Kosten für Wegeräumung und zusätzliche Verkehrssicherungsmaßnahmen. „Der Sturm wird unsere Waldbesitzer wieder Geld kosten“, meint Schikorr. Landesweit belaufen sich die aktuellen Schätzungen auf etwa 200.000 Festmeter Sturmwurfholz. „Wir haben hier noch mal Glück gehabt“, stellt Forstamtsleiter Michael Diemer aus Kastellaun fest. „Die Kollegen aus Nordrhein-Westfalen rechnen mit mehreren Millionen Festmetern.“

Wieder waren es hauptsächlich die Fichten, die umfielen

Wie üblich sind es in der Rhein-Hunsrück-Region zu mehr als 80 Prozent die Fichten, die in der Nässe mit ihrem flachen Wurzelwerk keinen Halt mehr finden und bei starkem Wind umfallen. Im vorderen Hunsrück sieht man an vielen Stellen, dass vor allem einzelne Bäume umgefallen sind.

Außerdem wurden viele Bäume buchstäblich aus ihrer Verankerung im aufgeweichten Boden geschoben und stehen ganz schief. Auch sie werden in den kommenden Wochen gefällt und aufgearbeitet. Wenn das Wetter es zulässt.

Was für den Einen schlecht ist, kann für den Anderen gut sein: Das Trinkwasserreservoir Soonwald hat gute Chancen, wieder etwas aufgefüllt zu werden, der letzte Sommer war sehr trocken.

Bis das Regenwasser aus dem Oberboden allerdings im Grundwasser ankommt, dauert es noch einige Zeit, sind sich die Forstleute aus dem Kreis sicher.