In wenigen Tagen wissen die Emmelshausener Kommunalpolitiker, wie sich angehende Landschaftsarchitekten und Städtebauexperten einen lebendigen Marktplatz in einer prosperierenden Kleinstadt vorstellen. Was den 18 Master-Studenten des Fachbereichs Bauen-Kunst-Werkstoffe der Hochschule Koblenz, betreut von ihren Professorinnen Henrike Specht und Ulrike Kirchner, in ihrer Semesterarbeit zur Marktplatzgestaltung alles einfällt, weiß bis jetzt noch niemand. Am Donnerstag, 2. August, werden alle schlauer sein. Dann liegen die neun Arbeiten – je zwei Studenten haben ein Konzept erarbeitet – vor.

Kommunalpolitiker und Verwaltung erwarten sich von den Nachwuchswissenschaftlern Aufschluss über die künftige Gestaltung des zentralen Areals im 3,2 Hektar großen Stadtumbaugebiet. Die städtebauliche Aufwertung des Marktplatzes soll Schlusspunkt des Gesamtvorhabens ...

Lesezeit für diesen Artikel (267 Wörter): 1 Minute, 09 Sekunden

