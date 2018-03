Was passiert mit den Heimat-Fassaden?

Filmemacher Edgar Reitz lässt das Thema "Heimat" nicht los. Nach seiner Trilogie über die Familie Simon aus dem fiktiven Hunsrückdorf Schabbach, die größtenteils im Hunsrück gedreht wurde, beschäftigt sich der Regisseur nun mit den Hunsrücker Auswanderern, die Mitte des 19. Jahrhunderts ihre Heimat in Scharen verließen, um in der Fremde bessere Lebensbedingungen vorzufinden. Die Auswanderer landeten unter anderem in Australien, Nordamerika und – Brasilien. Der Aufbruch der Hunsrücker nach Brasilien ist Gegenstand des neuen Reitz-Werks "Die andere Heimat". Die Dreharbeiten in Gehlweiler neigen sich dem Ende zu. Mitte nächsten Jahres kommt der Film in die Kinos.

Ein verkleidetes Hunsrückdorf 1 von 13 Wie kann man die Filmkulissen in Gehlweiler erhalten? Die Frage diskutieren (von links) Regisseur Edgar Reitz, Ortsbürgermeister Kurt Assmann, Kirchbergs VG-Bürgermeister Harald Rosenbaum, Landtagspräsident Joachim Mertes und Produktionsleiter Christian Reitz. Foto: Thomas Torkler 2 von 13 Gehlweiler anno 1850 Foto: Thomas Torkler 3 von 13 Produktionsleiter Christian Reitz informiert die Gäste um Landtagspräsident Mertes Foto: Thomas Torkler 4 von 13 Zwischen den Fassenden (von links): Harald Rosenbaum, Joachim Mertes und Christian Reitz. Links die vorgebaute Filmfassade, durch die die Bewohner zu ihrer Hasutür gelangen. Foto: Thomas Torkler 5 von 13 Der gelernte Bäcker prüft das historische Handwerkszeug Foto: Thomas Torkler 6 von 13 Nur für ein paar Minuten unterbrach Edgar Reitz seine Dreharbeiten, um den Landtagspräsident zu begrüßen Foto: Thomas Torkler 7 von 13 Ja ja, so war das früher... Mertes und Reitz tauschen ihr Wissen aus – vor der künstlich angelegten Treppe, die zur Kirche führt, die es in Gehlweiler gar nicht gibt. Auch sie (rechts) ist eine Attrappe. Foto: Thomas Torkler 8 von 13 Stilecht gekleidete Schauspieler und Komparsen trifft man auf dem Filmgelände überall Foto: Thomas Torkler 9 von 13 Die Film-Techniker haben sogar eine funktionierende Dampfmaschine vor der alten Schmiede konstruiert Foto: Thomas Torkler 10 von 13 Im Erdgeschoss des "Hauses Simon" könnte mal ein "Heimat"-Museum entstehen Foto: Thomas Torkler 11 von 13 Hier entstanden viele Innenaufnahmen für "Die andere Heimat". Das Haus steht außerhalb des historisch "verkleideten" Dorf-Teils Foto: Thomas Torkler 12 von 13 Der Hunsrück Mitte des 19. Jahrhunderts Foto: Thomas Torkler » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Die Dreharbeiten für „Die andere Heimat“ stehen in Gehlweiler vor dem Abschluss. Teile des Dorfes waren dafür in die Mitte des 19. Jahrhunderts versetzt worden. Die Bewohner der Häuser, deren Fassaden ein historisch korrektes Erscheinungsbild verpasst bekamen, können bald aufatmen, denn die Unannehmlichkeiten haben für sie bald ein Ende.

Jetzt steht die Frage im Raum, was mit all den künstlichen Fassaden und Bauten passiert, wenn das Filmteam um Regisseur Edgar Reitz abgerückt ist. Eine Möglichkeit ist, alles abzureißen und zu entsorgen. Doch erfahrungsgemäß wird nach der Premiere des Films Mitte nächsten Jahres ein ebenso großer „Heimat-Tourismus“ einsetzen, wie schon seinerzeit in Woppenroth, als die erste Filmsequenz von „Heimat“ über die Bildschirme geflimmert war. Zu dem Zweck wäre es sinnvoll, diesen Interessenten auch etwas zu bieten.

Ortsbürgermeister Kurt Assmann hat schon eine „kleine Lösung“ geplant. Großformatige Fotografien, die die Filmfassaden zeigen, sollen vor den jeweiligen Häusern im Dorf gezeigt werden. „Wir wollen auch den Dorfbrunnen in der Nähe der Schmiede aufstellen und vielleicht die Kirche stehen lassen“, sagt Assmann.

Landtagspräsident Joachim Mertes, der zusammen mit Edmund Elsen von der Kulturstiftung Rheinland-Pfalz den Drehort besuchte, spricht von einem „nationalen Projekt“ und macht sich stark dafür, dass Gehlweiler als „Heimat-Station“ erhalten bleibt. In welcher Form das geschehen kann, ist derzeit noch unklar. Produktionsleiter Christian Reitz, der Sohn des Regisseurs, machte jedenfalls deutlich, dass er zumindest in einem Punkt bald Klarheit braucht: „Übernächste Woche wird abgebrochen. Die Leute, die in den Filmhäusern wohnen, müssen wieder Luft bekommen. Wenn Teile der Fassaden erhalten werden sollen, müssen sie aber so abgebaut werden, dass man sie auch weiter verwenden kann. Das setzt einen vorsichtigeren Abbau voraus.“

Und der kostet natürlich mehr, als wenn man das Ganze einfach abreißt und entsorgt. „Vielleicht gibt es ja Interessenten, die Teile der Filmkulisse kaufen möchten. Mit dem Erlös könnte man die Mehrkosten für einen vorsichtigen Abbau reinbekommen“, schlägt Christian Reitz vor.



Teile der Filmfassaden noch eine Weile stehen zu lassen, erscheint nicht praktikabel und dürfte Geld kosten. Ortsbürgermeister Kurt Assmann nennt vier Punkte, die bei einer solchen Lösung erfüllt sein müssten: „Die Eigentümer müssten einen neuen Vertrag bekommen, der Abriss müsste gesichert werden, das Versetzen der Wohnhäuser in ihren ursprünglichen Zustand muss gewährleistet sein und nicht zuletzt müssten Nuntzungsentschädigungen gezahlt werden.“ So könnte Gehlweiler zwar für einen Zeitraum Besuchern optisch etwas bieten. Doch eine dazugehörige Infrastruktur, wie Toilettenanlagen, Bewirtung und vieles mehr, sind im Dorf nicht vorhanden. Dafür Geld in die Hand zu nehmen, ohne zu wissen, wie lange der Heimat-Boom anhalten wird, erscheint wenig sinnvoll.

Das sahen auch Joachim Mertes und Edmund Elsen ein. Teile der Kulissen woanders im Dorf aufzubauen, ist auch nicht praktikabel. „Momentan kann man noch keinen verbindlichen Vorschlag machen“, stellt Joachim Mertes fest.

Harald Rosenbaum, Bürgermeister der Verbandsgemeinde Kirchberg, gibt zu bedenken, dass der Lehm, der zurzeit noch die Straßen, Wege und Hauseingänge bedeckt, ohnehin wegkommt. Einem möglichen Filmdorf für Besucher, würde also ein prägendes Element fehlen. Rosenbaum schlägt vor, die mobilen Teile, wie einzelne Fassaden, den Kirchturm und den Brunnen auf jeden Fall zu erhalten. „Die Schmiede, die ja real existiert und das gegenüberliegende Haus Simon müssten auf Dauer konserviert werden“, sagt Rosenbaum. Dazu müsste man mit dem Eigentümer des Hauses sprechen. Denkbar wäre, das Haus innen als „Heimat“-Museum zu gestalten – wofür sich ein weiteres altes Fachwerkhaus außerhalb der Filmkulisse anbietet, in dem jetzt zahlreiche Innenaufnahmen gedreht wurden.



Im Endstadium wäre also folgende Lösung denkbar: Schmiede, Haus Simon und Brunnen bilden ein Ensemble in der Dorfmitte, ein weiteres Haus könnte Film-Museum werden. Vor den jetzt noch verkleideten Häusern werden die großformatigen Fotografien angebracht. Damit hätte Gehlweiler das Zeug dazu, eine Station auf einer Heimat-Rundreise zu werden. Die Touristik-Büros müssten diese organisieren und anbieten. Weitere Stationen könnten das „Café Heimat“ in Edgar Reitz' Geburtsort Morbach sein, das Simmerner Hunsrückmuseum, in dem zahlreiche Requisiten und Informationen zur Film-Saga ausgestellt sind, sowie das Günderrode-Haus bei Oberwesel aus Heimat 3.

Doch all das ist noch Zukunftsmusik. Zunächst erwartet Gehlweiler an diesem Wochenende den wohl vorerst letzten großen Ansturm von Filmtouristen. Kurt Assmann rechnet mit 800 Besuchern.

Nicht bloß ein vorübergehendes Intermezzo

Hut ab, vor den Bewohnern von Gehlweiler. Stellen Sie sich vor, Sie könnten über mehrere Monate nicht mit dem Auto an Ihr Haus fahren. Großeinkäufe müssten Sie kleckerweise mühsam zu Fuß von einem Parkplatz außerhalb eines abgegrenzten Bereichs über eine Lehmpiste nach Hause tragen. Bei Regen – dieser Sommer bot mehr als genug davon – waten Sie auch noch im Matsch. Einige Dorfbewohner führten immer ein paar Matschschuhe oder Gummistiefel mit, wenn sie ihr Haus verließen. Trotz solcher Behinderungen stand und steht Gehlweiler zur „anderen Heimat“. Von Anfang an fühlten sich die Filmleute um Edgar Reitz hier gut aufgenommen.

Jetzt ist der Spuk bald vorbei. Das Thema des Films, die Auswanderungen der Hunsrücker nach Brasilien, hat nicht nur während der Dreharbeiten großes Interesse hervorgerufen. Wenn der Film in die Kinos kommt, dürfte es nochmal einen Schub geben. Und da wäre es einfach schade, wenn Gehlweiler nicht in irgendeiner Form davon profitieren würde. Daher wäre es wünschenswert, wenn es eine Lösung in Bezug auf die bald abgebauten Filmkulissen gäbe.

Auch wenn das ein weiteres Opfer für die Dorfbewohner bedeutet: Hoffen wir, dass die Einwohner bereit sind, noch die ein oder andere Anstrengung auf sich zu nehmen, damit „Die andere Heimat“ nicht bloß als vorübergehendes Intermezzo in die Dorfgeschichte Gehlweilers eingeht, sondern als Chance genutzt wird.