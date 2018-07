Trotz des einen oder anderen Gewitters der vergangenen Tage ist die Waldbrandgefahr auf dem Hunsrück und im Soonwald weiterhin sehr hoch. Das bestätigt Uwe Schikorr, Leiter des Simmerner Forstamtes, auf Anfrage unserer Zeitung. „Wir haben jetzt die Warnstufe vier erreicht – fünf ist die höchste Stufe.Das bedeutet eine hohe Waldbrandgefahr.“ Durch die anhaltende Trockenheit kann es rasch zu einer Katastrophe kommen – gestern erst sorgte ein großer Waldbrand in Brandenburg bei Potsdam für Schlagzeilen, am Donnerstag mussten rund 100 Wehrleute zum Brand eines Getreideackers bei Lindenschied ausrücken (wir berichteten). Der erfahrene Forstmann appelliert an die Bürger: „Eine unachtsam weggeworfene Zigarettenkippe, der heiße Katalysator eines Autos, Glasscherben, die sich in der sengenden Sonne schnell zum Brennglas entwickeln können – das kann sich ganz schnell zu einer Katastrophe entwickeln.“

Schikorr betont, dass sich nur rund fünf Prozent aller Waldbrände weltweit auf natürliche Ursachen zurückführen lassen. „Anders gesagt: Brennt der Wald, ist fast ausnahmslos der Mensch schuld. Die meisten Brände ...

Lesezeit für diesen Artikel (466 Wörter): 2 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.