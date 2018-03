Vorderhunsrück kämpft für seine Autobahnpolizei

Der Widerstand gegen Bestrebungen, die Polizeiautobahnstation (PASt) Emmelshausen aufzulösen, wächst: Am Montagabend hat sich der Stadtrat Emmelshausen einer Resolution der VG-Gremien für den Erhalt der Dienststelle angeschlossen.

Die Autobahnpolizei Emmelshausen sorgt auf 56 Kilometern der A 61 zwischen Koblenz-Metternich und Stromberg für Sicherheit und Ordnung. Damit betreuen die Polizisten den gefahrenträchtigsten Abschnitt der Fernstraße durch den Hunsrück. Allein schon daher verbietet sich nach Ansicht vieler Kommunalpolitiker eine Auflösung der Dienststelle. Foto: Werner Dupuis

„Die Auflösung dieser Dienststelle wäre ein herber Verlust für die gesamte Rhein-Hunsrück-Region und würde mit Blick auf die ausgezeichnete Zusammenarbeit mit den Polizeiinspektionen Boppard und Simmern zwangsläufig zu einer erheblichen Verschlechterung der Sicherheitssituation vor allem zu den Wochenend- und Nachtzeiten führen.“ So lautet die Kernaussage der im Stadtrat einstimmig verabschiedeten Resolution.

Am Dörther Industriegebiet zeigt die Staatsmacht Präsenz. Aber wie lange noch? Foto: Wolfgang Wendling

Am Freitagmittag um 12.30 Uhr wollen die Mitarbeiter der Verbandsgemeindeverwaltung mit Bürgermeister Peter Unkel an der Spitze vor dem Dienstgebäude am Dörther Industriegebiet gegen die Schließungspläne demonstrieren und ihre Solidarität mit den Polizisten und den übrigen Bediensteten der Autobahnstation zum Ausdruck bringen.

Stadtbürgermeister Norbert Monnerjahn wundert sich, dass ausgerechnet die Dienststelle im Vorderhunsrück zur Disposition steht. Emmelshausen sei ja schon bei der Polizeireform 1993 leer ausgegangen. Jetzt die Polizeipräsenz noch weiter zu verringern könne nicht einfach so hingenommen werden. Der Stadtbürgermeister kann nicht so recht nachvollziehen, dass sinkende Unfallzahlen als Maßstab dienen. Dass sich auf dem 56 Kilometer langen Autobahnabschnitt zwischen Koblenz-Metternich und Stromberg weniger Unfälle als andernorts ereigneten, könne ja auch Ergebnis der guten Präventionsarbeit der Emmelshausener Autobahnpolizisten sein, sagte Monnerjahn.

Die Kommunalpolitiker halten es angesichts des zunehmenden Verkehrs auf der Hunsrück-Autobahn für kontraproduktiv, den zentral gelegenen Polizeistandort Dörth/Emmelshausen aufzugeben. Dann gäbe es auf einer Strecke von etwa 100 Kilometern keine Polizeistation an der A 61. Bei derzeit 55 000 Fahrzeugen in 24 Stunden – Tendenz steigend – wäre es nicht zu vertreten, dass der lange und gefahrenträchtige Autobahnabschnitt im zentralen Hunsrück von weit außerhalb mitbetreut werden müsste.

CDU-Ratsmitglied Siegbert Mallmann sieht in den Schließungsplänen einen Verstoß gegen den rot-grünen Koalitionsvertrag, wo es heißt, dass die Polizei in der Fläche erhalten bleiben soll. Michael Maurer (SPD) plädiert dafür, sich gemeinsam für den Standort stark zu machen und gegenüber dem Innenministerium Flagge zu zeigen. Ein Knackpunkt ist laut Maurer jedoch das dringend renovierungsbedürftige Dienstgebäude der PASt Emmelshausen.

Feuerwehr: Wir brauchen die PASt Emmelshausen

Die Auflösung der Polizeiautobahnstation Emmelshausen geht auch zu Lasten der Hilfsorganisationen und gefährdet die Einsatzkräfte. Diese Meinung vertritt Kreisfeuerwehrinspekteur (KFI) Otto Wendling. Die Feuerwehren entlang der A 61 hätten mit Verwunderung und Unverständnis auf die Schließungsabsichten reagiert, betont Wendling. Für die Wehren sei eine Auflösung der PASt Emmelshausen nicht nachvollziehbar.

Bei einem Einsatz auf der A 61, so Wendling, ist die Feuerwehr die auf schnelle Hilfe der Polizei angewiesen. Polizeifahrzeuge machen eine Rettungsgasse frei und verschaffen den Wehrkräften freie Fahrt zur Einsatzstelle. Es sei wichtig, dass die Polizei die Unfallstelle absichert, damit die Feuerwehr ungehindert arbeiten kann und vor den Gefahren des nachfließenden Verkehrs geschützt wird.

Wendling stellt klar, dass bereits heute diese Aufgaben wegen vielfältiger anderer Einsätze von der Autobahnpolizei nicht immer zu leisten sind. Wenn es aber auf einer Strecke über 100 Kilometer keine Polizeidienststelle mehr gibt, verschärfe sich die Situation. Dann könnten sich für die Polizei Anfahrtswege von 50 Kilometer ergeben. „Aufgrund des dichten Verkehrs auf der A 61 ist das auch mit Sondersignal für die Autobahnpolizisten nicht in einer vertretbaren Zeit zu schaffen“, meint der Kreisfeuerwehrinspekteur.

Die Folge: Bis zum Eintreffen der Polizei müssen sich die Hilfsorganisationen die Rettungsgasse selbst „erkämpfen“ und auch die Absperrmaßnahmen selbst übernehmen. Doch auch bei den Feuerwehren herrsche, besonders tagsüber häufig Personalmangel. Es sei oft nicht möglich, zusätzliche Kräfte für Absperrmaßnahmen zur Verfügung zu stellen. Da die Feuerwehrleute an der Einsatzstelle gebraucht werden, um wirksame Hilfe für die Verunglückten zu leisten, können sie nicht noch polizeispezifische Aufgaben übernehmen, macht Wendling deutlich.

Sein Fazit: Die Schließung der PASt Emmelshausen belastet die Einsatzkräfte nicht nur zusätzlich, sondern nimmt auch eine Gefährdung der Helfer in Kauf. Aus Sicht der Feuerwehren ist daher der Erhalt der Dienststelle nicht nur wünschenswert, sondern notwendig.