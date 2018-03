Von Poetry Slam über Jazz bis Rock: Lott-Festival bietet alles

Zum Auftakt der Lott eröffneten traditionell wieder lokale Bands das mehrtägige Musikfestival bei Raversbeuren. In diesem Jahr hatten die Pyronamiacs aus Bernkastel und Diary of Fate aus Wittlich diese Ehre. Monoshoque aus der Eifel schmetterten danach die ersten deutschsprachigen Gesänge in die Mikrofone und erinnerten dabei an eine Mischung aus Madsen und Jupiter Jones.

Lott-Festival im Hunsrück 1 von 14 Wenn auf dem Hügel bei Raversbeuren die Sonne untergegangen ist und sich das weite Rund gefüllt hat, die Musik den Rhythmus vorgibt, dann lässt sich's aushalten, dann ist Lott-Zeit. Am Freitagabend war das Festivalgelände schon gut gefüllt. Foto: Thomas Torkler 2 von 14 1, 2, 3 – heeeyyy, la Ola. Die Stimmung vor der Bühne war bei Middleman bestens Foto: Thomas Torkler 3 von 14 Auf der Lott-Bühne ging's zur Sache Foto: Thomas Torkler 4 von 14 Böse Gitarrenriffs lieferten "Godsized" aus England. Metal-Freunden, die da nicht mitgingen, ist nicht mehr zu helfen. Foto: Thomas Torkler 5 von 14 Godsized: Die Band macht keine Gefangenen. Foto: Thomas Torkler 6 von 14 Auf der Wiese locker mit Freunden abhängen und der Musik lauschen – Idylle pur Foto: Thomas Torkler 7 von 14 Foto: Melissa Butland 8 von 14 Das abwechslungsreiche Programm der Lott 2012 lockte zum elften Mal diese Familie aus dem Münsterland nach Raversbeuren. Foto: Melissa Butland 9 von 14 "The Dead Lovers" spielten Retro-Rockabilly und waren die perfekte musikalische Untermalung für den gemütlichen Samstagnachmittag. Foto: Melissa Butland 10 von 14 Besucher feiern ausgelassen. Foto: Melissa Butland 11 von 14 "The Dead Lovers" spielten Retro-Rockabilly und waren die perfekte musikalische Untermalung für den gemütlichen Samstagnachmittag. Foto: Melissa Butland 12 von 14 Foto: Melissa Butland 13 von 14 Die 19-jährige Janine Pisharek aus Enkirch gewann den Slam mit ihren Geschichten über den Alltag, Harmonie, Glück und die Freundschaft zu einem Kanu. Foto: Melissa Butland » alle Fotos der Fotostrecke ansehen

Raversbeuren – Zum Auftakt der Lott eröffneten traditionell wieder lokale Bands das mehrtägige Musikfestival bei Raversbeuren. In diesem Jahr hatten die Pyronamiacs aus Bernkastel und Diary of Fate aus Wittlich diese Ehre. Monoshoque aus der Eifel schmetterten danach die ersten deutschsprachigen Gesänge in die Mikrofone und erinnerten dabei an eine Mischung aus Madsen und Jupiter Jones.

Mit der Band Ruby Shock aus Stuttgart sorgte eine der wenigen Frauen am Mikrofon für Stimmung: Sängerin Maddalena überraschte das Publikum mit ihrer kraftvollen und rockigen Stimme. Middleman vermischten Poprock mit britisch akzentuiertem Sprechgesang. Gitarrenriffs satt gab es von Godsized, einer aufstrebenden Metalband aus England. Spät in der Nacht bildeten Alamaailman Vasarat aus Finnland den Abschluss des ersten Festivaltages. Der zweite Tag wurde wie gewohnt von einem Jazz-Frühstück eingeläutet, das dem musikhungrigen Publikum in diesem Jahr von dem holländischen Trio E-Braam serviert wurde.



Von der kleinen Bühne am Hang gab es dann die passende Untermalung zum sonnigen Wetter: Blockflöte des Todes spielte intelligente Songs mit Witz und The Dead Lovers unterhielten mit Retro-Rockabilly.



Am frühen Abend rockten die Kummerbuben die Hauptbühne. Die Schweizer zeigten, wie sich Schwyzerdütsch, Polka- und Ska-Rhythmen zu einer perfekten Mischung verbinden lassen, womit sie für eine der großen Überraschung des Festivals sorgten.



Als wohl bekannteste Band des Festivals sorgten die Nordiren von Therapy? für eine letzte Spitze am Ende eines ereignisreichen Tages, den East Affair mit jazzigen Tönen ausklingen ließen. Abseits der großen Bühne lieferten sich sechs Nachwuchspoeten in der Manege des Zirkus Balu heiße Wortgefechte. Aus dem zweiten Lott-Poetry-Slam, der auch in diesem Jahr vom Kulturraum Trier organisiert wurde, ging die 19-jährige Janine Pisharek aus Enkirch als Siegerin hervor. Ihre Geschichten von Harmonie, Glück und der Qual der Wahl zwischen „Traumschiff“ und „Frauentausch“ trafen den Nerv des jungen Publikums.



Am Sonntagmorgen bliesen die Moseltaler aus Kröv mit ihren Alphörnern auch in diesem Jahr wieder den letzten verschlafenen Festivalgast aus seinem Zelt. Daran schlossen sich Soundkino und Baskery mit Soul, Funk und Country Akkorden an. Den Abschluss bildete das Pieter Doumas Bguti Orchestra und Waines mit poppig- bluesigen Songs.



Glücklichweise spielte das Wetter in diesem Jahr mit, sodass vor der Bühne mit Staubwolken statt Schlammschlachten für Wirbel gesorgt wurde. Auch abseits der Bühne präsentierte sich das Festival wieder von seiner alternativen Seite. Wer sich an Bio- und Fairtrade-Produkten oder veganen Leckereien satt gegessen hatte, konnte bei einem Bummel zwischen Holzschmuck, Räucherstäbchen und Batikkleidung entspannen. Für den reibungslosen Ablauf sorgten die rund 200 Mitglieder und Unterstützer des gemeinnützigen Lott-Vereins in Zusammenarbeit mit Feuerwehr und DRK.



Die gute Stimmung wurde einzig durch Müllberge auf den Campingplätzen und ein paar Chaoten getrübt, die mit brennenden Reifen und bengalischen Feuer für Verstimmung bei den Veranstaltern sorgten.



Bei Besuchern wie der 26-jährigen Linda Knab aus Mainz kam das Festival sehr gut an: „Ich freue mich immer besonders auf die außergewöhnliche Musik und das ausgefallene Essen“. Für Nathalie Paris aus Bingen war nicht die Musik der Höhepunkt der Lott: „Den Poetry Slam fand ich sehr gut. Er war eine Abwechslung zu den Konzerten und passte gut zu der familiären Stimmung.“ Aber auch den Kleinen wurde einiges geboten. Während die Erwachsenen rockten, bot der Zirkus Balu jeden Tag mehrere Gratisvorstellungen. Und dazwischen sorgte das Spielmobil vom Bund Deutscher Pfadfinder für weitere Abwechslung. Melissa Butland