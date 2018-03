Vom Rhein auf die Straße: Niedrigwasser stoppt Überführungsfahrt

Doppeltes Pech: Zunächst stoppte ein Motorschaden die Überführungsfahrt des zehn Tonnen schweren Bootes, dann verhinderte das Niedrigwasser die Weiterfahrt.

Wenn nicht mal mehr eine Handbreit Wasser unterm Kiel ist ... dann bleibt nur noch die Hilfe auf Landratten-Art. Foto: Suzanne Breitbach

Eine Überführungsfahrt mit Hindernissen: In Höhe der Kauber Fähre am Mittelrhein blieb das Motorboot, das an der Lahn gekauft wurde, auf dem Reiseweg von der Lahn über den Rhein zum Main erstmals mit Motoschaden liegen.

Die Feuerwehr Oberwesel schleppte das Boot, das künftig von einer Tauchfirma genutzt werden soll Ende September in den Oberweseler Hafen. Auf dem Weg dorthin hatte das Boot dann eine Grundberührung, Schweißarbeiten wurden notwendig.

Und dann kam der niedrige Wasserstand des Rheins dazu: Das defekte Boot konnte nicht über den Wasserweg in eine Werft zur Reparatur geschleppt werden.

Das übernahmen jetzt Kran und Tieflader, die das Boot an den Haken nahmen und per Achse zur Werft transportierten. sub

Wasser- und Schifffahhrtsamt: Pegelstände am Rhein "fallen fröhlich weiter"

Das Niedrigwasser des Rheins hat mittlerweile große Auswirkungen auf die Schifffahrt. «Inzwischen kann kein Frachtschiff mehr voll laden», sagte der stellvertretende Leiter des Wasser- und Schifffahrtsamt Bingen, Florian Krekel, der Deutschen Presse-Agentur. Bei einer Fahrrinnentiefe von etwa 1,90 Meter bei Bingen und Rüdesheim seien auch kleinere Schiffe mit weniger Tiefgang betroffen.

Oktober und November gelten traditionell als Monate mit Niedrigwasser. «Von Rekordwerten sind wir noch weit entfernt», erklärte Krekel. Viel Regen werde jedoch auch in den nächsten Tagen nicht erwartet – und einzelne Schauer hätten wenig Einfluss auf die Pegelstände: «Die fallen fröhlich weiter.»

Dass es nun bei allen Frachtern wirtschaftliche Einbußen gebe, lasse sich nicht sagen. «Das kann je nach vertraglicher Bindung unterschiedlich sein. Das ist sehr vielschichtig», erklärte der Experte. Nichts zu tun mit dem Niedrigwasser habe das Aufgrundlaufen eines Tankers am Sonntag nahe der Loreley: «Das war ein Fahrfehler.»

Er hätte sich aber, so sagen Experten, problemlos wieder freifahren können, wenn die Pegelstände nicht so niedrig gewesen wären. Bis der Frachter wieder aufschwamm, musste der Rhein gleich zweimal für die Schifffahrt gesperrt werden.

Die aktuellen Pegelstände am Rhein