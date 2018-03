Volker Boch zur Symbiose im Tourismus: Potenzial muss genutzt werden

Keine Frage: Auch in der Provinz ist Weltklasse möglich! Der Mittelrhein muss nur seine Chance ergreifen.

Volker Boch. Foto: Jens Weber

Klar, der Mittelrhein bietet nicht die infrastrukturellen Vorteile großer Metropolen, hier gibt es keine großen Unternehmen und keine bedeutenden Denkfabriken. Aber das Welterbetal ist eines der bedeutenden touristischen Kleinode in Deutschland. Die Region ist liebens- und lebenswert, vor allem aber: eine Reise wert! Weshalb gehört für viele Asiaten die Loreley neben Venedig und dem Jungfraujoch zur Europa-Rundreise dazu, weshalb trinken renommierte Sommeliers privat gern einen guten Mittelrhein-Riesling? Weil sie jeweils um die Qualität dieser Region und ihres Weines wissen.

Die Region Mittelrhein kann viel, aber sie muss sich auch trauen, das Potenzial auszunutzen. Selbstbewusst und bodenständig, vielleicht so, wie die Schweizer ihre landschaftlichen Juwelen in Szene setzen. Die Qualität am Mittelrhein ist da, das zeigt der Weinbau am besten, nur müssen eben auch Marketing, Selbstwertgefühl und Miteinander auf ein entsprechendes Niveau kommen. Die Buga bietet die bestmögliche Chance, um in der Provinz Weltklasse zu zeigen.