Thema Bürgerbegehren in Birkheim: Fragestunde wird zum Politikum

Einstimmig hat der Gemeinderat von Birkheim am Montagabend beschlossen, die in der Sitzung am 29. Juni abgeschaffte Einwohnerfragestunde wieder einzuführen. Mit diesem Votum hat der Rat einen Bürgerentscheid überflüssig gemacht.

Gemeindehaus von Birkheim im Hunsrück Foto: Markus Braun

Von unserem Redakteur Wolfgang Wendling

Rückblick: Vor zwei Jahren hatte der Gemeinderat einstimmig beschlossen, eine Behindertentoilette im Gemeindehaus, die als Abstellkammer genutzt wird, zu reaktivieren und eine Rampe für Rollstuhlfahrer anzuschaffen. Dem Beschluss vorausgegangen war ein von 19 Birkheimern unterzeichneter Einwohnerantrag.

Dass in einem Dorf wie Birkheim Einwohneranträge und Bürgerbegehren dem kommunalpolitischen Geschehen den Stempel aufdrücken, ist ungewöhnlich. Normalerweise gehen in einer Gemeinde dieser Größenordnung die politischen Prozesse unkompliziert über die Bühne und werden in der Regel gemeinschaftlich gelöst.

Anders in Birkheim. Im idyllisch gelegenen Dorf am Rande der VG Emmelshausen herrscht seit Jahren eine angespannte Atmosphäre. Das hat wohl auch damit zu tun, dass sich Bernhard Münnig, seit mehr als 20 Jahren Ortsbürgermeister, und Roger Mallmenn, prominentester Linker im Kreis, nicht grün sind. Am Rande von Ratssitzungen sind sie schon häufiger aneinandergeraten. Hauptstreitpunkt: Das von Mallmenn als Bürger geforderte Rederecht bei Ratssitzungen wird von Münnig verweigert.

Bei der Kommunalwahl im Mai 2014 wurden Münnig und Mallmenn politische Konkurrenten. Mallmenn unterlag zwar, feierte das Ergebnis von fast 44 Prozent aber als Erfolg. Spätestens seit diesem Zeitpunkt sieht sich der Linke in der Mitte der Birkheimer Gesellschaft angekommen.

Vor diesem Hintergrund sind auch der Einwohnerantrag im Herbst 2014 und – ganz aktuell – das Bürgerbegehren zu sehen, beide von Mallmenn initiiert. Am Ende konnte der Linke einen Erfolg verbuchen, auch wenn ihm jetzt beim Bürgerbegehren die öffentliche Bühne versagt blieb.

Eine Einwohnerfragestunde vier mal im Jahr sieht zwar die Gemeindeordnung ausdrücklich vor, aber die Gemeinde ist nicht verpflichtet, sie auch durchzuführen. In der Sitzung am 29. Juni hat sie der Gemeinderat aus der Mustergeschäftsordnung gestrichen.

Dagegen formierte sich, von Mallmenn angeführt, eine Bürgerinitiative. Das erforderliche Quorum für einen Bürgerentscheid war bald erreicht. Nun musste der Gemeinderat die Zulässigkeit des Begehrens feststellen. Aber im Vorfeld der Sitzung zeichnete sich ab, dass der Rat doch lieber den Beschluss vom 29. Juni rückgängig machen wollte, als sich auf den Bürgerentscheid einzulassen. Münnig begründete die Entscheidung damit, dass es Zweifel an der Zulässigkeit des Bürgerbegehrens gebe. Aber falls der Rat die Unrechtmäßigkeit des Bürgerbegehrens beschließt und jemand dagegen klagt, müsse die Gemeinde sämtliche Prozesskosten tragen. Daher sah der Gemeinderat in der Wiedereinführung der Einwohnerfragestunde das kleinere Übel.

Mallmenn wollte als Bevollmächtigter des Bürgerbegehrens die öffentliche Bühne nutzen, um das basisdemokratische Instrumentarium zu erläutern. So war es in der Tagesordnung auch vorgesehen. Aber er wurde zum Schweigen verdonnert, was ihn zu lautstarken Protesten veranlasste. Der bei der Sitzung anwesende VG-Bürgermeister Peter Unkel wies Mallmenn zurecht: "Sie haben erst Rederecht, wenn Ihnen der Vorsitzende Rederecht erteilt." Aber Münnig dachte gar nicht daran.