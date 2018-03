Tenhaeff-Mitarbeiter bangen um ihre Jobs

Das Amtsgericht Bad Kreuznach hat das Insolvenzverfahren des Möbelherstellers Holzindustrie Hunsrück GmbH aus Ellern eröffnet. Zum Insolvenzverwalter hat das Gericht den Koblenzer Rechtsanwalt Jens Lieser bestellt. Er war bereits zuvor in diesem Verfahren als vorläufiger Insolvenzverwalter tätig (unsere Zeitung berichtete). Der Geschäftsbetrieb des Unternehmens läuft momentan uneingeschränkt weiter. Mitarbeiter und Geschäftsleitung haben Hoffnung, dass sich ein Investor engagiert und den Möbelspezialisten übernimmt. Wie der Insolvenzverwalter mitteilt, laufen derzeit mehrere Gespräche mit Interessenten.

Bis 1888 reichen die Wurzeln von Tenhaeff zurück. Derzeit ist es um die Zukunft des Ellerner Möbelherstellers nicht gut bestellt. Foto: Werner Dupuis

„Tenhaeff möbelt Gastronomie auf: Ellerner Unternehmen erwirtschaftet mit 130 Mitarbeitern einen Umsatz von zehn Millionen Euro“ titelte unsere Zeitung noch vor vier Jahren. Damals hatte sich der Betrieb zum Marktführer in Deutschland bei Gastronomie-Mobiliar gemausert. Tenhaeff produzierte keine Massenware mehr, die in Niedriglohnländern billiger hergestellt werden kann, sondern fand seine Nische im hochwertigen Gastrobereich. Tische, Stühle, Bänke und Barhocker wurden bis nach Dubai geliefert, komplette Flughäfen oder auch das KaDeWe in Berlin wurden von den Hunsrückern ausgestattet.



Ganz offensichtlich machte Tenhaeff die Konkurrenz vor allem aus Osteuropa jetzt immer mehr zu schaffen. „Aufgrund des harten Wettbewerbs und zunehmender Importe aus Niedriglohnländern litt der Möbelspezialist am daraus resultierenden Preisverfall“, teilt der Insolvenzverwalter mit. „Obwohl die Belegschaft bereit war, ihren Teil an der Fortführung beizutragen, konnte letztlich der Gang zum Insolvenzgericht nicht mehr vermieden werden.“



„Tenhaeff hat in der Branche einen sehr guten Namen“, betont Jens Lieser im Gespräch mit unserer Zeitung, „aber bereits in der jüngeren Vergangenheit lief die Produktion nicht immer kostendeckend.“ Es liege ein „großer Restrukturierungsbedarf“ vor. „In den vergangenen Jahren hat Tenhaeff keinen operativen Gewinn mehr erwirtschaftet.“ Mittlerweile wurde eine sogenannte Transfergesellschaft gegründet. 47 der 120 Beschäftigten wurde der Wechsel dorthin angeboten. Fast alle Mitarbeiter sollen das Angebot angenommen haben. Beschäftigte, die in die Transfergesellschaft wechseln, gelten nicht als arbeitslos und erhalten bis zu 80 Prozent ihres letzten Nettogehalts. Im Rahmen von Weiterbildungsmaßnahmen werden sie geschult und fit für den den Arbeitsmarkt gemacht. Damit geht auch ein „sozialverträglicher Personalabbau“ einher.



Mit den verbleibenden 73 Mitarbeitern läuft der Betrieb im Werk derzeit weiter. „Durch die Stellenreduzierung haben sich die Kosten entsprechend verringert“, erläutert Insolvenzanwalt Lieser, „das macht Tenhaeff auch für mögliche Investoren interessanter.“



Dass bei dem Ellerner Traditionsunternehmen, dessen Wurzeln bis ins Jahr 1888 zurückreichen, ganz die Lichter ausgehen werden, hofft Lieser im Moment nicht. „Das Unternehmen hat einen guten Ruf und ist für seine qualitativ hochwertigen Produkte bekannt. Ich bin mir eigentlich sicher, dass es für Tenhaeff in irgendeiner Form weitergehen wird – wie, kann aber niemand sagen. Garantien kann derzeit niemand geben. Wir bemühen uns um einen Investor.“ Markus Lorenz