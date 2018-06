Mit vereinten Kräften und über alle Parteigrenzen hinweg haben Politiker aus dem Hunsrück gemeinsam gegen die Novellierung des Landesstraßengesetzes gekämpft, das besonders in Gruppengemeinden zu erheblichen finanziellen Belastungen und negativen Auswirkungen geführt hätte. Der fundierte Widerstand hatte Erfolg. Im April beschloss der Mainzer Landtag einen überarbeiteten Gesetzentwurf und wischte damit bei Gruppengemeinden drohende Abstufungen von Ortsteilstraßen und alle damit verbundenen Nachteile vom Tisch. In Sevenich trafen sich jetzt viele Akteure, um diesen „Sieg der Vernunft und des gesunden Menschenverstandes“, so die einheilige Meinung, gebührend zu feiern.

Anfang 2016 erschreckte viele Gemeinden ein Entwurf des Mainzer Wirtschafts- und Verkehrsministeriums, der vorsah, dass Gemeinden mit einer einzigen klassifizierten Straße ausreichend an das übergeordnete Straßennetz angebunden seien. Als klassifiziert ...

Lesezeit für diesen Artikel (421 Wörter): 1 Minute, 49 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.