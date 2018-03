Steuerberaterin ist auch mit 90 Jahren noch im Dienst

Ihr Beruf ist ihre Berufung: Else Göller aus Rheinböllen ist die älteste Steuerberaterin im Rhein-Hunsrück-Kreis. Zwar feiert sie am Sonntag ihren 90. Geburtstag, doch ans Aufhören denkt sie noch lange nicht. Warum auch? Else Göller ist eine gefragte Ratgeberin, wenn es um das Thema Steuern geht. Montags bis freitags ist die rüstige Dame ab Punkt 9 Uhr im Dienst. Von zu Hause aus arbeitet sie für das Steuerberaterbüro Schüller & Conrad in Simmern. Ihr Heimarbeitsplatz ist ein kleines Büro, ausgestattet mit modernster Technik. Mithilfe ihres Laptops greift Else Göller über das Internet auf den Server, also eine Datenquelle, ihres Arbeitgebers zu und kann so von zu Hause aus Steuererklärungen bearbeiten. Wie ein Jungspund bedient die Rheinböllenerin den Laptop samt Zubehörgeräten wie etwa dem Drucker. „Ich habe alles unter Kontrolle“, sagt sie. Und das stimmt.

Sie hat alle Hände voll zu tun. Täglich kommen neue „Klienten“, wie Else Göller ihre Kunden liebevoll nennt, dazu. Vieles wird telefonisch oder via Internet geregelt – oft kommen die Ratsuchenden aber auch bei ihr vorbei. Dabei geht es ganz persönlich zu. Ob Einkommenssteuer, Gewerbesteuer oder Erbschaftssteuer: Die bald 90-Jährige hat den Durchblick – und das hat sich in den vergangenen 22 Jahren herumgesprochen.



Nachdem Else Göller über viele Jahre als selbstständige Steuerberaterin in Stuttgart tätig war, zog sie Mitte der 80er-Jahre auf den Hunsrück. „Wir haben das Haus gesehen und gekauft. Das dauerte keine fünf Minuten“, erinnert sich die gebürtige Kölnerin und betont: „Hier fühle ich mich sehr wohl.“ Doch nach dem Umzug auf den Hunsrück musste sie schnell feststellen, dass das Rentnerdasein nichts für sie ist. „Mir war langweilig. Da sagte mein Mann: ‚Such dir was, geh arbeiten’.“ Und so kam eins zum andern. Seit ihrem 68. Lebensjahr ist Else Göller für das Steuerberaterbüro Schüller & Conrad in Simmern tätig. Und ihr Chef Manfred Schüller ist auch nach 22 Jahren der Zusammenarbeit voll des Lobes. Er sagt: „Kein Mensch auf der ganzen Welt ist so diszipliniert wie Else Göller. Sie macht keine Fehler.“



Nicht nur geistig, sondern auch körperlich ist die bald 90-Jährige auf Zack. Das gelingt mit viel Disziplin. Täglich um 5.45 Uhr steht sie auf. Nach dem Frühstück steht erst mal 45-minütiger Frühsport mit Radfahren und Gelenkübungen auf dem Plan. Anschließend beginnt um 9 Uhr ihr Arbeitstag. Nebenbei führt sie ihren Haushalt. Kochen, waschen und bügeln. Das macht die alte Dame alleine. Für Else Göller ist das Alter an sich noch lange kein Grund, Dinge aufzugeben, die ihr wichtig sind. Auch in Zukunft will sie ihr Leben nach dieser Maxime weiterführen und sich nicht unterkriegen lassen. Maximilian Eckhardt