Stars feiern in Dichtelbach kräftig mit

„Dichtelbacher Hitparade – Hier steppt der Bär, hier tanzt die Garde!“ so lautete das Motto der Dichtelbacher Kappensitzung in der vollbesetzten Römerhalle. Die Moderation dieser ersten Ausgabe wurde von keinen geringeren als Dieter Thomas Heck (Sven Pauer) und Thomas Gottschalk (Julian Huhn) präsentiert. Sie konnten Stars wie Nena, Jürgen Drews, Peter Maffay, Heino und viele andere als Elferratsmitglied gewinnen.

Foto: Carmen Wendling

Gemäß dem Motto begann die vierstündige, kurzweilige Sitzung mit der Startnummer 1, der Tanzgruppe „Gravity“ aus Liebshausen (Leitung Marie Kühnreich). Sie begeisterte die Zuschauer mit ihrem Tanz als Marionetten. Begleitet von ihrer Garde konnte nun das Dichtelbacher Prinzenpaar Andrea und Frank (Henn) auf der Bühne begrüßt werden. Sie gingen in ihrer Rede darauf ein, wie sie vom musizieren im vergangenen Jahr zur Regentschaft kamen. Das folgende „Herrengedeck“ alias Stefan Korn und Julian Huhn sorgten mit gut gestreuten Witzen und Gags für Stimmung im Saal. Bei ihrer abgehaltenen Vereinssitzung sorgte der Vorsitzende für schnelle Abstimmungen, damit es auch ja immer nach seinem Willen ging. Neben dem Prinzenpaar des RCV Rheinböllen, Iris I. und Thorsten I., hatten sich noch weitere närrische Delegationen aus den Nachbargemeinden Argenthal, Ellern und Liebshausen unter das Jeckenvolk gemischt. Ein besonderes Jubiläum feiert Otto Riedel, er ist seit 60 Jahren in der Dichtelbacher Fassnacht aktiv und stand auch heute als Protokoller in der Bütt. Er fasste wieder einmal gekonnt die Dorfgeschehnisse des vergangenen Jahres zusammen. So plädierte er dafür, dass Ortsbürgermeister Martin Huhn, als Sankt Martin benannt werden sollte, schließlich hatte er die Nachtwache am Martinsfeuer selbst abgehalten.

Foto: Carmen Wendling

Der Orden der Volksbank Rheinböllen wurde in diesem Jahr an Bianca Schulze-Veltrup verliehen. Sie begeistert seit sechs Jahren mit ihren toll gestalteten Bühnenbildern das Publikum. Die Schwarzroten Funken des TuS brillierten mit ihrem zackigen und schwungvoll dargebotenen Gardetanz. Sie stehen unter der Leitung von Jenny Scherer und Sina Pastoriza. An Sina Pastoriza wurde auch der Orden der Rhein-Hunsrück-Zeitung für ihr vielfaches Engagement (Turnen und Tanzen) im TuS Dichtelbach verliehen. Ein Garant für gute Laune war auch das „Traute Paar“ (Rosemarie und Siegfried Schesack) mit seinen spitzfindigen Sticheleien und witzigen Wortgefechten.

Als Pizzabäcker traten die zehn Männer des Argenthaler Männerballetts unter Leitung von Yvonne Friedrich, Claudia Kreischer und Maria Ziegemann auf. Sie begeisterten mit ihrem toll einstudierten Tanz und einigen akrobatischen Einlagen die Narren im Saal. Das Trio „Zimt und Zucker“ (Peter Graßmann, Armin Tries und Mike Alt) strapazierten dann die Lachmuskeln des Publikums bei ihrer bereits vierten Nachprüfung für den Jagdschein. Wie konnte es auch anderes sein, es ging wieder einmal einiges daneben, so auch die Frage nach dem Unterschied zwischen einem Waldkauz und einem Uhu, die damit beantwortet wurde das Uhu besser klebe.

Musikalisch ging es mit Maria Schrod weiter, sie begeisterte mit alten Schlagern wie „Er gehört zu mir“ und „Im Wagen vor mir fährt ein junges Mädchen“ das Publikum. Einen weiteren Höhepunkt markierten die „Sackmakrelen“, die in diesem Jahr ohne Worte auskamen und Szenen in einem Kinosaal pantomimisch darstellten. Die Gesten und Gesichtsausdrücke der Truppe sorgten für Lachsalven und nasse Augen im Saal. Trainiert wird die siebenköpfige Truppe mit Mike, Christian und Tobias Alt, Daniel Fülber, Julian Huhn, Sebastian Klumb und Philipp Ketzer von Sina Pastoriza. Die Tanzgruppe „Exeption“ heizte mit ihren Disco-Liedern der 90er-Jahre kurz vor dem Finale dem begeisterten Publikum kräftig ein. Der abschließende Tanz des Männerballetts unter Leitung von Jenny Alt und Corinne Cziomer wurde für seine Darbietung mit viel Applaus belohnt.

Zum großen Finale baten die Sitzungspräsidenten alle Akteure auf die Bühne und bedankte sich bei ihnen, beim Publikum und allen Helfern für die gelungene Sitzung und vergaßen auch nicht auf die Kinder- und Jugendsitzung an diesem Sonntag, 11. Februar, ab 15.11 Uhr hinzuweisen. Das Finale war in diesem Jahr vom Abschied des Sitzungspräsidenten Sven Pauer geprägt. Er wird im nächsten Jahr nicht mehr durch die Sitzung führen. Es bleibt zu hoffen, dass die beiden anderen Präsidenten Elmar Schulze-Veltrup und Patrick Starck (wegen Krankheit verhindert) in bewährter Weise weitermachen.