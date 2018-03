Bislang spielt sich in Kirchberg der großflächige Einzelhandel hauptsächlich auf dem ehemaligen Tenhaeff-Areal am Stadtrand Richtung Kappel ab. Dort haben sich der Vollsortimenter „Wasgau“ sowie die Discounter „Lidl“ und „Aldi“ niedergelassen. Geht es nach den Plänen des Kirchberger Stadtrates, kommt mittelfristig ein weiteres Gebiet hinzu, auf dem großflächiger Einzelhandel möglich werden soll: In der Emil-Thomas-Straße, auf dem ehemaligen Gelände der in den Simmerner Gewerbepark abgewanderten Thomas-Gruppe, könnte sich ein weiterer Supermarkt ansiedeln. Dem Vernehmen nach soll es sich dabei um ein Geschäft des Einzelhandelskonzerns „Edeka“ handeln. Offensichtlich steht ein möglicher Investor bereits Gewehr bei Fuß und ist bereit, das langwierige Prozedere gemeinsam mit der Stadt durchzustehen. Angedacht ist außerdem die Ansiedlung einiger Fachmärkte in der Emil-Thomas-Straße. Dort könnten sich beispielsweise ein Drogeriemarkt und eine Schuhkette niederlassen. Dafür würde sich – von der Kappeler Straße kommend – das Gelände an der rechten Straßenseite anbieten, wo derzeit noch der Discountmarkt „Norma“ beheimatet ist. Denn dieser lässt zurzeit direkt gegenüber ein neues Gebäude errichten – der Umzug dürfte nicht allzu lange auf sich warten lassen. Dann wäre am bisherigen „Norma“-Standort ausreichend Platz für die genannten Fachmärkte, die mit Supermarkt und Discounter ein Einkaufsensemble bilden würden und auf entsprechende Synergieeffekte hoffen können.

Das Problem: Kirchberg ist ein sogenanntes Grundzentrum und hat seine Aufgabe somit nur in der Nahversorgung der Bevölkerung. Großflächiger Einzelhandel, wie er in einem Mittelzentrum wie der Kreisstadt Simmern relativ ...

Lesezeit für diesen Artikel (467 Wörter): 2 Minuten, 01 Sekunden

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.