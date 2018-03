St. Goarer Stiftskirche bleibt eine Baustelle

Goar. Der Turm der Stiftskirche erstrahlt endlich in neuem Glanz. Nach aufwendigen Sanierungsmaßnahmen im vergangenen Jahr sind die Arbeiten nun abgeschlossen. Grund genug, die Einweihung gebührend zu feiern. Fast eine halbe Million Euro ist in die Erhaltung des St. Goarer Wahrzeichens am Marktplatz geflossen. Vor allem der Turm ging ordentlich ins Geld. Die Sanierung des Gemäuers hat weit mehr Geld verschlungen, als anfangs geschätzt worden war. Bereits 2009 gab es Überlegungen, ihn zu sanieren. Lose Schieferplatten und marode Mauerteile an den Zinnen ließen eine Restaurierung unvermeidlich erscheinen. Doch die prekäre Finanzsituation stoppte das Projekt zunächst.

Der Turm der St. Goarer Stiftskirche ist saniert worden. Foto: Suzanne Breitbach

St. Goar – Der Turm der Stiftskirche erstrahlt endlich in neuem Glanz. Nach aufwendigen Sanierungsmaßnahmen im vergangenen Jahr sind die Arbeiten nun abgeschlossen. Grund genug, die Einweihung gebührend zu feiern. Fast eine halbe Million Euro ist in die Erhaltung des St. Goarer Wahrzeichens am Marktplatz geflossen. Vor allem der Turm ging ordentlich ins Geld. Die Sanierung des Gemäuers hat weit mehr Geld verschlungen, als anfangs geschätzt worden war. Bereits 2009 gab es Überlegungen, ihn zu sanieren. Lose Schieferplatten und marode Mauerteile an den Zinnen ließen eine Restaurierung unvermeidlich erscheinen. Doch die prekäre Finanzsituation stoppte das Projekt zunächst.

„Die Gefahrenstellen ausbessern“ – das waren die ersten Gedanken, die Pfarrer Wolfgang Krammes und Architekt Rudolf Ackermann durch den Kopf schossen. 100.000 Euro standen dabei zur Diskussion. Schnell wurde allen Beteiligten klar, dass dieser erste Betrag bei Weitem nicht ausreichen würde.



Rund 35 Meter über dem Geländer waren die Schiefereindeckungen und die Schalung der Turmspitze durch jahrzehntelange Witterungseinflüsse zerstört. Gleiches galt für die Abdeckungen der Mauerwerkszinnen sowie die Kastenrinne. Infolgedessen waren an der Mauer sehr hohe Nassschäden aufgetreten. Zum Teil bröckelte der Putz, die Farbe blätterte ab. Die Außenanstricharbeiten konnten im Zuge der Arbeiten am Turm mit ausgeführt werden, zumal sowieso ein Gerüst gestellt werden musste.



Im Frühjahr 2011 ging's dann endlich los mit einer soliden und grundlegenden Sanierung mit Bauaufzug (wir berichteten), zu der Experten wie Dr. Erika Fischer von der Generaldirektion Kulturelles Erbe geraten hatten. Den Bauarbeiten voraus gingen ausgiebige Beratungen und Begehungen, worauf das Gesamtkonzept grundlegende überarbeitet wurde.



Nach einem Jahr sind die Arbeiten nun abgeschlossen. Fast eine halbe Million wurde am Turm der Stiftskirche verbaut. Jeweils 70.000 Euro steuerten die Generaldirektion Kulturelles Erbe und die Deutsche Stiftung Denkmalschutz bei. 50.000 Euro schulterte die Kirchengemeinde, 5000 Euro gab es von der Kulturstiftung. Die Sparkassen-Stiftung legte noch mal 2500 Euro drauf. Den Löwenanteil in Höhe von 279.500 Euro gab es aus dem Denkmalschutz-Sonderprogramm II.



Aber damit haben sich die Sorgen noch lange nicht erledigt. Denn schon drückt der Schuh erneut: Das Hauptdach ist ebenfalls marode und dringend sanierungsbedürftig. Architekt Rudolf Ackermann ist derzeit dabei, die Kosten zu ermitteln. Die Verantwortlichen können schon mal den Atem anhalten: Denn nach vorsichtigen Schätzungen belaufen sich die Kosten auf 750.000 bis 1 Million Euro. Nach der Innenrenovierung, die zwischen 2000 und 2002 erfolgte und die mit 800.000 Euro zu Buche schlug, und der gerade abgeschlossenen Turmsanierung werden somit weitere Hunderttausende in das Hauptdach gesteckt werden müssen. sub