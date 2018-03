Spektakulärer Pfingstausflug ins mittelalterliche Oberwesel

Alle zwei Jahre zu Pfingsten feiert Oberwesel sein mittelalterliches Spectaculum, so auch wieder vom 26. bis zum 28. Mai. Die „Stadt der Türme und des Weines“ will seine Besucher mit einem dreitägigen Fest bezaubern. In die ohnehin alte Kulisse der Stadtmauer, deren Restaurierung teilweise von den Erlösen des Spectaculums mitfinanziert wurde, wird auch der Stadtkern einbezogen.

Alle zwei Jahre zu Pfingsten feiert Oberwesel sein mittelalterliches Spectaculum, so auch am Pfingstwochenende. Foto: Werner Dupuis

Oberwesel – Alle zwei Jahre zu Pfingsten feiert Oberwesel sein mittelalterliches Spectaculum, so auch wieder vom 26. bis zum 28. Mai. Die „Stadt der Türme und des Weines“ will seine Besucher mit einem dreitägigen Fest bezaubern. In die ohnehin alte Kulisse der Stadtmauer, deren Restaurierung teilweise von den Erlösen des Spectaculums mitfinanziert wurde, wird auch der Stadtkern einbezogen.

Ob Steinmetze, Lehmbauer, Drechsler, Schieferspalter, Stellmacher, Waffenschmiede, Bierbrauer, Seilmacher, Weinschröter oder Töpfer: Die Vielfalt mittelalterlichen Handwerks ist bei dem Spectaculum nicht wegzudenken. Foto: Werner Dupuis

Modernes wie Reklame, Garageneinfahrten, Verkehrsschilder, große Glasflächen und sogar ganze Hauswände wird kunstvoll mit Säcken, Leinen und Tüchern abgedeckt. EC-Automaten werden mit „Dukatenscheißer“-Schildern in gotischen Lettern kaschiert.

Elektrizität ist weitgehend tabu: Galgen mit selbst geschmiedeten Leuchtern und mehr als 2000 selbst gegossene Kerzenbecher ersetzen die Straßenbeleuchtung. Tausende von flackernden Lichtern sorgen am Abend für eine fast gespenstische Atmosphäre.



Donnerbalken vorhanden

Auch weitere Erfindungen der Neuzeit gelten als unerwünscht: Plastikgeschirr, Pappteller und Papierservietten sind auf dem Festgelände ebenso strikt verboten wie Kartoffeln, Fast-Food-Gerichte, Flaschen oder Dosen. Essen wie im Mittelalter nach alten Rezepten ist den Standbetreiben vorgegeben.

Rülpsen und Furzen – beispielsweise nach einem kräftigen Stück Wildbrett – sind durchaus statthaft, und für das Verrichten der Notdurft folgt man einfach dem Hinweis „Donnerbalken“. Armbanduhren und Handys müssen – wenn überhaupt – verdeckt benutzt werden. Nur bei Brillen wird ein Auge zugedrückt.



Zum vierten Mal hat die Gruppe Furunkulus einen lautstarken Auftritt. Neben dieser Mischung aus „mittelalterlichem Pop und Rock“ empfehlen sich mit dezenteren Weisen einheimische Formationen wie der Chor der Knechte und Mägde. Mit Liedern der Hildegard von Bingen lockt Konzertsängerin Helgard Rehders in die Katharinen-Kapelle. Derber geht es beim Oberweseler Trommlercorps und weiteren Gruppen zu. Für Action sorgen Ritter-Stunts, Feuerspeier, Gaukler, Jongleure und Zauberer. Auch für Kinder gibt es Programm.



Bis zur „Schwertgröße 150“ – also für Kinder bis zum vollendeten 15. Lebensjahr – ist beim Spectaculum der Eintritt frei. Wer älter ist, bezahlt für eine Tageskarte 12 Euro, im Vorverkauf des Verkehrsamtes von Oberwesel bis zum 30. April 8 Euro. Dafür gibt es zwölf Stunden im Mittelalter und einen Tonbecher mit einem Schönburger Wappenmotiv.



Altes Handwerk live erleben

Ob Steinmetze, Lehmbauer, Drechsler, Schieferspalter, Stellmacher, Waffenschmiede, Bierbrauer, Seilmacher, Weinschröter oder Töpfer: Die Vielfalt mittelalterlichen Handwerks ist bei dem Spectaculum nicht wegzudenken. In der Schmiede des Eberbacher Hofs, 1312 bereits urkundlich erwähnt, wird kräftig gehämmert, während Kinder nebenan das große Lastenrad unter Aufsicht in Betrieb setzen können.

Für das leibliche Wohl sorgen Winzer und Wirte. Ein Besuch im Badehaus lohnt sich. Am Pfingstsonntag gibt es ein festliches Hochamt in der Liebfrauenkirche, und an jedem Tag verkünden die Landvögte (Landrat Bertram Fleck und VG-Bürgermeister Thomas Bungert) sowie der Stadt-Schultheiß alias Bürgermeister Jürgen Port die Regularien.



Am besten reist man mit der Bahn an. Eine reizvolle Kombinationsmöglichkeit: hin mit dem Schiff, zurück auf der Schiene. Am Samstag und Sonntag verlängern alle Fähren am Mittelrhein ihren Dienst bis 23 Uhr, damit auch die rechtsrheinischen Fans des Abendprogramms auf ihre Kosten kommen.